Fedez e Taylor Mega beccati a ballare insieme in discoteca: la verità sulla loro relazione e gli scatti rubati Nonostante il rapper abbia ripetutamente smentito una relazione con la showgirl, le ultime foto trapelate sembrerebbero suggerire un passato diverso tra i due

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Torna a infiammarsi il gossip su Fedez e Taylor Mega. I due sono stati avvistati insieme in una discoteca di Milano, scatenando voci e speculazioni su un possibile riavvicinamento. Ma cosa c’è di vero in questa storia? E nel frattempo, cosa fa Chiara Ferragni? Scopriamo tutti i dettagli.

L’incontro in discoteca: coincidenza o segnale?

Le immagini non mentono: Fedez e Taylor Mega erano insieme in un locale milanese, sorridenti e intenti a ballare. A rendere pubbliche le foto è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che attraverso le sue storie Instagram ha mostrato i due in atteggiamenti complici. Nessun bacio, nessuna effusione evidente, ma la vicinanza tra i due non è passata inosservata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non è la prima volta che il rapper e l’influencer finiscono al centro dell’attenzione mediatica. In passato, Taylor Mega ha dichiarato di aver avuto un flirt con Fedez durante il suo matrimonio con Chiara Ferragni, anche se il rapper non ha mai confermato questa versione. Il loro incontro recente riaccende i riflettori su quella vecchia vicenda.

Fedez tra feste e tv: le due facce secondo Selvaggia Lucarelli

Un altro elemento che ha attirato l’attenzione è stato l’atteggiamento di Fedez durante la serata. Nel video condiviso da Parpiglia, si vede il rapper afferrare il microfono e urlare: "Milano, c’è più gente nel privé che in pista, incredibile". Un Fedez spensierato e festaiolo, molto diverso da quello che si mostra in televisione, specialmente durante le sue recenti apparizioni su Che Tempo Che Fa o al Festival di Sanremo, dove è apparso visibilmente provato e ha parlato di salute mentale.

Secondo Selvaggia Lucarelli, questo contrasto tra il Fedez "sofferente" della tv e quello scatenato delle serate mondane non sarebbe casuale. La giornalista ha più volte sottolineato che il rapper sembra adattare il suo atteggiamento in base al contesto, mostrando fragilità in certi ambienti e spensieratezza in altri. Una teoria che alimenta ulteriormente le discussioni su di lui.

Fedez e Chiara Ferragni su due binari diversi

Mentre il gossip su Fedez e Taylor Mega impazza, Chiara Ferragni sembra avere altri pensieri. L’imprenditrice digitale è stata recentemente associata a Lorenzo Tronchetti Provera, rampollo della famiglia proprietaria di Pirelli con cui ormai sembra evidente ci sia la volontà di costruire qualcosa. Se da un lato Ferragni non ha mai fatto dichiarazioni pubbliche sulla sua situazione sentimentale dopo la separazione da Fedez, dall’altro i molti segnali raccolti nel tempo lascerebbero pochi dubbi. In ogni caso, il triangolo Ferragni-Fedez-Mega continua a far discutere, e le prossime settimane potrebbero riservare nuovi colpi di scena.

Potrebbe interessarti anche