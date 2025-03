Lo Stato delle Cose: da Giletti le presunte minacce di Fedez a Fabrizio Corona: "Ti veniamo a prendere" Nella puntata del 3 marzo non mancano momenti caldi con Giovanna Botteri che si agita e le rivelazioni fatte da Corona su Fedez: cosa è successo

Nella nuova puntata de Lo Stato delle Cose, in onda su Rai Uno lunedì 3 marzo 2025, Massimo Giletti ospita in studio la giornalista Giovanna Botteri, pronta a confrontarsi sull’incontro tra Trump e Zelensky con il Generale Roberto Vannacci, presente tramite un video collegamento. Durante l’intervento, non mancano i toni alti. Inoltre, sembra che Fabrizio Corona sia pronto a rivelare nuovi dettagli sul rapporto tra Fedez, che lo minaccerebbe in continuazione, e Luca Lucci, capo ultras. Ecco cosa è successo nel corso della puntata del 3 marzo 2025 de Lo Stato delle Cose.

Lo Stato delle Cose, puntata 3 marzo 2025: cosa è successo

Durante la puntata de Lo Stato delle Cose, si parla di quanto accaduto tra Trump e Zelensky con la giornalista Giovanna Botteri e il Generale Roberto Vannacci. Nel corso dell’intervento, entrambi gli ospiti non mancano di far valere le proprie opinioni, con la Botteri che all’improvviso sbotta (alzando sempre più la voce), parlando della guerra Russia-Ucraina e delle spese militari, il tutto dopo che il Generale ha reso noti i numeri al riguardo e detto: "Se non imponiamo un cambiamento rilevante, che può essere soltanto l’entrata in guerra della NATO, cosa che ci porterebbe di fronte al baratro della distruzione termonucleare, la situazione non cambierà, e allora tanto vale cercare una pace. Hanno cercato di ubriacarci con la pace giusta, che non è mai esistita nella storia dell’umanità… allora accontentiamoci della pace ragionevole, dove ognuno perde qualcosa, ma quel qualcosa sarà sicuramente meno rispetto a quello che perderemmo con la prosecuzione della guerra".

"Però, abbiate pazienza, qui è inutile fare la retorica ‘i soldi per la guerra, i soldi per la pace’. Tutti vogliamo darli per la pace ed è il motivo per cui l’Europa si trova senza un esercito, perché questa nostra Europa è nata dalla Seconda Guerra Mondiale, è nata sui valori di rifiuto della guerra e della pace, e ha investito sulla sanità e sulla scuola. È per questo che l’Europa oggi è quello che è, e quando si parla di difesa non bisogna dimenticare che l’esercito russo ha invaso un Paese sovrano. La Russia ha invaso l’Ucraina e l’Ucraina si è difesa. Allora la parola difesa è quella che fa l’Europa! Generale, io sono di Trieste ed è più vicina a Kiev di quanto non sia a Palermo. Penso che quel confine che gli ucraini stanno difendendo a costo della loro vita da tre anni sia anche il nostro confine. Quando parliamo di difesa dei nostri valori, della nostra libertà e della nostra democrazia, quella è la difesa dell’Europa. Se gli Stati Uniti non sono più al nostro fianco… ma vi immaginate una Seconda Guerra Mondiale oggi? Che magari dici: ‘I nazisti… e vabbè, facciamo l’accordo’. No, perché qui si difende la democrazia!" dice la Botteri a gran voce, gesticolando come a voler dare maggior forza alle sue parole.

Roberto Vannacci si dice d’accordo sul difendere la pace, ma aggiunge: "Questo non c’entra nulla con le alleanze che si sono create. La NATO è un’alleanza che ha consentito a tutto l’Occidente di vivere in pace negli ultimi 50/60 anni, e l’idea che la Russia possa invadere un Paese europeo non ha nulla a che vedere con la realtà". La Botteri lo interrompe e, alzando i toni, dichiara: "Generale, ma lo sa che la Russia ha invaso l’Ucraina? Questa è la realtà! La Russia lo ha già fatto." Subito dopo il conduttore cambia argomento.

Lo Stato delle Cose: Chiara Ferragni e Fedez tra processi e nuove rivelazioni

Si passa nuovamente a parlare dei Ferragnez e di Fabrizio Corona, che sarebbe pronto a svelare alcuni dettagli inediti riguardanti il rapporto tra il rapper e il capo degli ultrà Luca Lucci, ora detenuto in carcere. Chiara Ferragni, sull’udienza che la vedrà coinvolta a settembre, dice di essere serena perché "alla fine non ho fatto niente, quindi basta", e aggiunge: "Non rifarei tante cose, tipo fidarmi di persone sbagliate". Poi l’inviato le chiede del video diffuso dal fotografo, e Ferragni gli risponde: "Corona è stato querelato da me per le falsità che ha detto". Per quanto riguarda il caso delle Curve, l’imprenditrice si limita a dire "Non c’entrano con me, mi spiace", e poi sale in macchina.

Subito dopo tocca a Fedez e i suoi rapporti con Luca Lucci. Moreno Pisto, ospite in studio, dice: "Ho sentito Corona poco fa", e poi aggiunge che quest’ultimo ha riferito che il rapper lo avrebbe minacciato dicendogli "Ti veniamo a prendere". Il motivo? Stando alle parole del giornalista, Corona avrebbe "tirato fuori nuove chat di Fedez con Luca Lucci", e ne dovrebbe parlare in una delle prossime puntate di Falsissimo. Massimo Giletti mette le mani avanti: "Questo lo dice Corona, ma poi si assume la responsabilità di quello che dice, perché sono cose delicate". Pare che Fedez, dopo quanto accaduto nell’ultimo mesetto, adesso che hanno litigato controlli tutto ciò che Corona fa: "Mi dicono che sia ossessionato da lui". Nel frattempo sui social, in particolare X, un utente riporta le parole ascoltate in studio: "‘Ho parlato con Corona, mi ha detto che Fedez continua a minacciarlo‘", mentre un’altra persona scrive: "Adesso Fedez ha litigato con Corona e mi pare il minimo". E ancora: "La Ferragni che per riprendere popolarità si ferma adesso con i giornalisti".

A fine puntata, Giletti passa la linea a TG3 Linea Notte dicendo: "E dopo aver parlato di Chiara Ferragni, che è una donna bellissima, diamo la linea al TG3 Linea Notte con Monica Giandotti, che è un’altra donna molto affascinante." Sui social un paio di commenti su queste parole: "La Giandotti questa sera in stile Grease: Giletti che a fine della sua trasmissione continua a fare il cascamorto".

