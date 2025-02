Fedez risponde a Corona, lo sfogo su Chiara Ferragni: "La amavo, oggi metto un punto". E chiarisce su Angelica Montini Fedez ha raccontato la sua verità sul "caso Angelina Montini" e la moglie Chiara Ferragni tramite delle stories su Instagram: il rapper si è anche pentito

Negli ultimi giorni non si parla d’altro: secondo quanto svelato da Fabrizio Corona, condividendo alcuni audio compromettenti, Fedez avrebbe avuto un’amante durante il matrimonio con Chiara Ferragni e, come già noto, tale persona sarebbe Angelica Montini. Ora il rapper ha rotto il silenzio sulle dichiarazioni del re dei paparazzi, raccontando la sua verità dei fatti. Ecco cosa ha detto questa sera, venerdì 31 gennaio 2025, tramite il suo account ufficiale di Instagram.

Fedez rompe il silenzio sulle rivelazioni di Fabrizio Corona e il tradimento

Nelle ‘puntate’ precedenti, Fabrizio Corona ha rivelato che Fedez avrebbe tradito l’ex moglie Chiara Ferragni quando ancora erano sposati, una dichiarazione clamorosa ma confermata dalla stessa imprenditrice e influencer poco tempo dopo l’uscita dello scoop. Corona, attaccato dalla Ferragni, ha reso noto anche il presunto tradimento di quest’ultima con Achille Lauro. Fino a questo momento il rapper non si era ancora esposto sul "caso Angelica Montini", ma adesso, tramite alcune stories su Instagram, ha rotto il silenzio sulla questione, affermando di voler chiudere questa storia una volta per tutte, perché portarla avanti non fa bene a nessuno.

"Qualche punto fermo" scrive Fedez prima di smentire le voci sul fatto che volesse lasciare la Ferragni prima delle nozze per Angelica: "L’idea che io abbia pensato di lasciare mia moglie nel giorno del mio matrimonio per fuggire dall’altra parte d’Italia è semplicemente ridicola. Ho scelto Chiara con convinzione, l’ho amata, l’ho sposata senza esitazioni e abbiamo costruito insieme una famiglia. Nonostante i contrasti rimarrà per sempre importante per me perché è la madre dei miei figli." Poi l’attenzione passa sul primo incontro Angelica Montini: "Ho incontrato Angelica pochi mesi prima del matrimonio, ci siamo allontanati per concentrarci sulle nostre vite. Mi sono riavvicinato in un momento di difficoltà personale, senza che ci fosse alcun piano premeditato, quando il matrimonio aveva già affrontato crisi profonde che non siamo riusciti a risolvere."

Il rapper inoltre sottolinea di aver sbagliato a condividere informazioni private in primis con Fabrizio Corona e che tali confidenze erano frutto di un "momento di debolezza e fragilità": "Quando Angelica ha deciso di interrompere il nostro rapporto, tra i tanti errori che ho commesso ho condiviso pensieri con Fabrizio e un’amica comune a loro due. Una sciocchezza in un momento di debolezza e fragilità, di cui pago le conseguenze, ma respingo qualsiasi teoria dei complotti o manipolazioni. Ho provato ad arginare queste notizie in ogni modo possibile, come posso facilmente dimostrare. Notizie che peraltro mi danneggiano, fortemente".

Fedez: "Metto un punto, perché tutto questo non fa bene a nessuno"

Infine, Fedez ha espresso il desiderio di mettere un punto su tutta la vicenda che ha convolto lui, l’ex moglie Chiara Ferragni e altre persone a loro vicine per pensare solo a sé e i suoi figli: "Non sono mai stato un santo, ma la nostra vita privata non può diventare un pretesto per costruire narrative o per sviare attenzioni da altro. Tutto questo non sta facendo bene a nessuno, né a Chiara né a me né alle persone coinvolte. Oggi metto un punto. Ho sbagliato, ho pagato, continuerò a pagare, ho forse un po’ imparato. Mi allontano da un modo di apparire che non mi appartiene più (e forse non mi è mai appartenuto). So come funziona questo gioco: per anni ne ho fatto pare, ora penso a me stesso e ai miei figli. Il resto lo lascio a chi ha bisogno di questo tipo di spettacoli. Per quanto possibile, voglio scegliere la realtà".

