Fedez, baci appassionati in discoteca con una ragazza misteriosa: chi è Federico Lucia è alle prese con un nuovo amore? I video che lo ritraggono in un locale di Montecarlo con una donna dal caschetto nero non lasciano dubbi.

Nelle ultime ore hanno fatto il giro del web le immagini e i video che ritraggono il rapper Fedez in una discoteca di Montecarlo con una ragazza misteriosa. L’account social del noto settimanale Chi ha infatti reso pubblico il video in cui si vede molto chiaramente il rapper intento a baciare appassionatamente la donna in questione, per poi ballare con lei, abbracciarla, incrociare le mani con le sue e molti altri atteggiamenti che certamente non lasciano pensare a una semplice amicizia. Nuovo amore per il rapper? Scopriamo di più.

Fedez, chi è la donna misteriosa con lui in discoteca

Come rivelato dal magazine Chi, le immagini che ritraggono Fedez in compagnia della ragazza misteriosa risalirebbero allo scorso fine settimana. Il rapper avrebbe infatti trascorso il weekend a Montecarlo, facendo visita prima al Twiga, lo storico locale che Flavio Briatore ha venduto a Leonardo Del Vecchio (con il quale Fedez sta passando molto tempo nell’ultimo periodo) e poi alla discoteca Jimmy’z, un locale particolarmente conosciute proprio per l’organizzazione delle serate più esclusive della zona.

Da quanto emerge, proprio qui Fedez avrebbe conosciuto una ragazza con la quale pare essere scattato subito qualcosa. "Caschetto nero, abito lungo rosso e baci interminabili", è ciò che racconta Chi basandosi proprio sulle immagini pubblicate sui social, le quali ritraggono in maniera molto palese il rapper in atteggiamenti particolarmente intimi con questa misteriosa ragazza. Al momento non si hanno informazioni sull’identità della donna ma, se la loro frequentazione dovesse continuare, indubbiamente presto potremo saperne di più.

Fedez e Chiara Ferragni, ognuno per la sua strada

Ciò che accomuna il rapper e l’ex moglie influencer sono ormai soltanto i figli Leone e Vittoria (un legame che ovviamente sarà per sempre). Per tutto il resto è ormai evidente che i due ex coniugi abbiano deciso di proseguire per strade diverse e ben distinte. Nonostante la maretta dell’ultimo periodo, Chiara Ferragni continua la sua love story con il rampollo di casa Pirelli Giovanni Tronchetti Provera, cercando di far capitolare anche la famiglia di lui, ancora non troppo convinta della relazione.

Di contro, Fedez continua ad allargare la lista di flirt iniziata dopo (o prima, in base ai punti di vista) la separazione dalla Ferragni. Dopo il caso Angelica Montini e le varie dichiarazioni fatte dall’amicone Fabrizio Corona, spunta ora questa misteriosa donna dal caschetto nero. Che sia solo l’ennesimo flirt o qualcosa di più importante al momento non è dato sapersi. Ma il tempo, come sempre, non potrà che darci tutte le risposte del caso.

