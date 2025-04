Fedez, la nuova canzone non fa sconti: “Non c’è niente di peggio di una donna che rimpiange”. A chi è dedicata Lo spoiler del nuovo brano in uscita del rapper pubblicato sui social ha acceso i fan anche e soprattutto per il testo: “Pensavo fossi un angelo”

Fedez torna a fare parlare di sé attraverso la sua musica, ma non solo. Il nome del rapper continuerà infatti a essere tra i più chiacchierati del mondo del gossip con la sua nuova canzone, destinata a fare discutere non poco. Come si può sentire da uno spoiler pubblicato dallo stesso Fedez sui social, infatti, il testo del suo nuovo brano sembra proprio un attacco personale e senza sconti nei confronti di qualcuno. A chi è dedicato? Scopriamo tutti i dettagli.

Fedez, il testo della nuova canzone: attacco a Chiara Ferragni?

Dopo l’enorme attenzione mediatica catalizzata al Festival di Sanremo 2025 tra le rivelazioni di Fabrizio Corona sui presunti tradimenti di Chiara Ferragni, i rapporti con Angelica Montini e la chiacchieratissima cover di "Bella stro**a" nella serata delle cover, Fedez ha deciso di tornare a fare parlare di sé nel mondo del gossip e della cronaca rosa, ricorrendo ancora una volta alla sua musica. Questa mattina, infatti, il rapper milanese ha pubblicato una storia su Instagram in cui si può sentire una breve anteprima della sua nuova canzone. Come emerge da questo piccolo spoiler, il brano sarà destinato a fare discutere anche e soprattutto per il testo.

"Un valzer di parole crude/Non dire che non hai problemi con la coca/Lo fai solo se ti offrono e ne prendi pure poca/Ti circondi di persone ma ti senti sempre vuota/Io pensavo fossi un angelo/È la vista che si sfoca" si sente sul finale della strofa. Non è ovviamente certo a chi siano dedicati questi versi (e difficilmente Fedez chiarirà la questione, dal momento che il contenuto cita anche sostanze stupefacenti); quel che è certo è che si tratta di un amore passato, indubbimanete turbolento. La fantasia dei fan, ovviamente, è subito volata verso Chiara Ferragni (o anche Angelica Montini), dal momento che nel ritornello che segue si può sentire: "Raccolgo i cocci della tua pace rotta che si infrange/Non c’è niente di peggio di una donna che rimpiange/Ti avevo detto in questa storia non si piange/Ti ho visto quasi sempre con il mascara sulle guance". Dopo l’ambigua serata delle cover di Sanremo 2025 (quando cantò "Bella stro**a" di Marco Masini senza mai parlare di un destinatario), Fedez è dunque pronto a fare parlare di sé ancora una volta attraverso la sua musica e a raccontare parte della sua vita privata in versi.

