Fedez, altro pezzo e altra bordata: “Pensavo fosse amore invece era un lavoro”. Il nuovo album di fuoco e Chiara Ferragni Il nuovo spoiler di una canzone su cui è al lavoro il rapper non usa troppi giri di parole: nuove frecciate e riferimenti a una donna, cosa ha detto

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Fedez riprende le stoccate. Il rapper milanese è al lavoro su nuovo materiale per quello che (presumibilmente) sarà il suo prossimo album e non dimentica mai di stuzzicare i propri fan con alcuni spoiler direttamente dallo studio di registrazione, dove ultimamente trascorre sempre più tempo. Prima della vittoria dei suoi ‘Boomers’ nella Kings League, infatti, ieri il cantante ha condiviso su Instagram l’estratto di una nuova canzone destinata a fare chiacchierare e non poco il mondo del gossip. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Fedez, la clamorosa frecciata della nuova canzone

"Mi hai detto che mi amavi e che sono un tesoro. Spero sia tuo nonno quello che ti ha pagato il volo. Hai la foto con Shiva, Sfera e Boro Boro. Pensavo fosse amore invece era un lavoro". Nella giornata di ieri lunedì 7 aprile 2025 Fedez ha condiviso tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram un altro spoiler delle sue nuove canzoni in uscita su cui sta lavorando. Direttamente dallo studio di registrazione, infatti, il rapper ha cavalcato l’hype dei fan con una strofa dalle rime più che mai cariche di frecciate. Fedez non solo cita infatti Shiva, Sfera e Boro Boro, ma parla anche di un amore finto, dettato solo dal ‘lavoro’. Inutile negarlo, il pensiero va subito a Chiara Ferragni e a un matrimonio (secondo alcuni solo di facciata e parallelo alla storia con il suo ‘vero amore’ Angelica Montini) finito in briciole ormai più di un anno fa. L’attacco viene ribadito nella seconda parte del ritornello: "Vai sempre a Dubai ma non importi petrolio. In camera hai la foto dell’ex moglie di Soros. Prima di darmi un bacio usa il collutorio. Pensavo fosse amore invece era un lavoro".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il nuovo album e le sfilettate alle ex Chiara Ferragni e Angelica Montini: cosa succederà

Dopo l’enorme attenzione mediatica ricevuta in seguito alle rivelazioni di Fabrizio Corona pre-Sanremo 2025, insomma, Fedez sta tornando a fare parlare di sé anche e soprattutto attraverso la sua musica. I riferimenti al mondo del gossip, però, non mancano affatto. Nell’anteprima di un’altra canzone condivisa la scorsa settimana il cantante parlava di una storia passata senza risparmiarsi qualche altra bordata ("Non c’è niente di peggio di una donna che rimpiange"). La sensazione è che con il nuovo album il rapper sia intenzionato a togliersi più di qualche sassolino dalla scarpa: Chiara e Angelica sono avvisate.

Potrebbe interessarti anche