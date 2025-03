Angelica Montini disperata, confessa a Fabrizio Corona: "Fedez mi fa paura, invia messaggi deliranti" L'ultima puntata di Falsissimo rivela dettagli inediti sulla relazione tra il rapper e la sua ex amante. Verità scomode sulla vita di Fedez rivelate da Corona.

Una nuova puntata di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona, ha acceso i riflettori su un aspetto inedito della relazione tra Fedez e Angelica Montini. In una telefonata resa pubblica, la ragazza ha parlato dell’atteggiamento ossessivo del rapper dopo la loro rottura, svelando dettagli preoccupanti.

L’ossessione di Fedez per Angelica Montini

Durante la conversazione diffusa da Corona, Angelica Montini ha raccontato di essersi spaventata per l’insistenza con cui Fedez continuava a contattarla: "Mi scriveva compulsivamente, dalla mattina alla sera. Ho iniziato ad avere paura, veramente tanto". Secondo quanto dichiarato, la fine della loro relazione ha avuto un impatto devastante su Fedez, portandolo a mandarle messaggi deliranti e a tentare ripetutamente di riavvicinarsi a lei.

Montini ha espresso anche un altro timore: "Ho paura che si stia iniziando a drogare". Tuttavia, Corona ha cercato di ridimensionare la sua paura, spiegando che secondo lui il vero problema del rapper è la sua solitudine e le sue insicurezze: "Non si droga, è solo ossessionato da te". La ragazza ha confermato questa impressione: "Sì, è ossessivo compulsivo".

Le accuse di Fedez tramite Falsissimo di Fabrizio Corona

Ma c’è spazio anche per una risposta del rapper, che accusa la donna di averlo sfruttato per i propri interessi. Secondo il rapper, la giovane gli avrebbe chiesto di comprarle una casa a New York e lo avrebbe usato per ottenere i suoi risultati. "Mi usava come babbo di min***a per ottenere i suoi risultati", avrebbe scritto Fedez a Corona. Montini ha negato con fermezza questa accusa, affermando di aver provato veri sentimenti per lui fino a quando il suo comportamento non è diventato soffocante. Il rapper, visibilmente alterato, ha accusato Montini di essere una "manipolatrice" e una "malata di mente", mostrando un atteggiamento aggressivo e offensivo.

I problemi tra Angelica Montini e Fedez

Montini ha rivelato che, dopo la rottura, Fedez avrebbe chiamato tutte le sue amiche per parlare della loro relazione, cercando di screditarla. "Stanotte mi ha scritto una caterva di messaggi deliranti e io gli ho detto che non provo più nulla per lui. Dopo mi ha scritto: ‘Mi fai schifo'", ha raccontato la ragazza. Nel finale della telefonata è intervenuta anche Eleonora Sesana, assistente di Fedez, che ha cercato di fare da paciere: "Fede ha sicuramente esagerato, ma vi siete comportati entrambi in modo sbagliato".

Uno scontro destinato a continuare

Questa nuova puntata di Falsissimo non fa che aggiungere ulteriori elementi al lungo e complicato capitolo della vita sentimentale di Fedez. Le rivelazioni di Montini dipingono un quadro preoccupante dello stato emotivo del rapper, alimentando il dibattito tra chi lo vede come una vittima della sua stessa fragilità e chi invece lo considera responsabile del suo comportamento ossessivo.

