Fedez, la verità su crollo e ritiro sfiorato a Sanremo: “Devastato”, chat e audio inediti Il rapper sarebbe stato a un passo dal rinunciare al Festival dopo i video di Fabrizio Corona su Chiara Ferragni: il racconto dello youtuber Ale Della Giusta

Il Festival di Sanremo di Fedez si è chiuso tra gli applausi del pubblico e della sala stampa e con un ottimo quarto posto, ma la sua avventura in Liguria non è stata certo tra le più semplici. A pochi giorni dall’inizio della kermesse, infatti, il rapper fu travolto dai gossip e dai retroscena lanciati da Fabrizio Corona a Falsissimo sul suo conto, quello dell’ex moglie Chiara Ferragni e della presunta amante Angelica Montini. I rumor parlarono di un Fedez in crisi, a un passo dal ritiro dal Festival e in effetti – come raccontato dallo youtuber Alessandro Della Giusta – le cose non sarebbero andate molto diversamente. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Fedez e il ritiro a Sanremo: il racconto e la verità

A pochi giorni dalle prime prove a Sanremo, Fedez fu travolto dall’enorme eco avuta dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona, che nel suo podcast Falsissimo aveva parlato del burrascoso passato dei Ferragnez e della relazione extraconiugale tra il rapper e il suo ‘grande amore’ Angelica Montini. Il caos scatenato dall’ex re dei paparazzi portò il cantante addirittura a pensare al ritiro, temendo che la sua musica sarebbe passata in secondo piano. A confermare il rumor di questo ritiro sfiorato (lanciato ai tempi da Gabriele Parpiglia) ci ha pensato Alessandro Della Giusta. Il famoso youtuber friulano ha infatti pubblicato il video "7 giorni con Fedez: la verità dietro il suo Sanremo" in cui ha raccontato tutta la crisi che ha segnato il Festival del rapper, seguito dai giorni delle prove fino alla finale. "Lui era a tanto così da abbandonare il Festival. (…) ‘Io non sono più nelle condizioni e non sono in grado di poter affrontare una cosa del genere. Sono abbastanza a pezzi’. E mi ha anche detto ‘Bro è ovvio che mi devo ritirare. Cosa faccio?’. Il motivo l’avrete capito, erano i video di Fabrizio Corona su lui e Chiara, che da una parte stavano distogliendo l’attenzione dalla musica e dall’altra rovinando ancora di più un rapporto tra ex già teso" spiega nel video Ale Della Giusta, confermando: "A soli due giorni dal Festival dopo un crollo era certo di mollare".

Il Tapiro ad Angelica Montini e la decisione finale

La già complicata settimana sanremese di Fedez, inoltre, è stata segnata anche dal Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia ad Angelica Monti. Come raccontato da Alessandro Della Giusta, infatti, la notizia ha scosso visibilmente il rapper. "Ma cosa dite, ma davvero? Ma come?! Scusa, ma poteva venire da me" la reazione del cantante, spiazzato di fronte al comportamento di Valerio Staffelli. Lo shock avrebbe avvicinato Fedez ulteriormente al ritiro: "Posso assicurarvi è che Fede era completamente devastato e a pochi giorni dall’inizio di Sanremo pensava di abbandonare. Io fingevo di non essere preoccupato" spiega lo youtuber. Alla fine, tuttavia, le cose sono andate per il meglio. Fedez è stato sempre supportato dal suo team ed è stato sorpreso (e convinto) dagli applausi della sala stampa il giorno delle prime prove; il suo Festival si è chiuso con un ottimo quarto posto e la sua "Battito" è sicuramente tra i brani memorabili dell’ultima edizione.

