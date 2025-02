Fedez preoccupa i fan sul green carpet di Sanremo: "Troppa pressione su di lui", il rapper rassicura: "Sto bene" Si sono tenuti i consueti green carpet per le strade di Sanremo, in cui hanno sfilato tutti gli artisti in gara, ma Fedez ha catturato l'attenzione con uno look insolito

Durante la tradizionale sfilata sul green carpet del Teatro Ariston, alla vigilia del Festival di Sanremo 2025, Fedez ha catturato l’attenzione non solo per il suo elegante abito nero e camicia bianca, ma soprattutto per un dettaglio insolito: le sue pupille apparivano particolarmente dilatate e scure. Questo elemento ha immediatamente scatenato una serie di reazioni e speculazioni tra i fan e gli utenti dei social media, incuriosendo il pubblico e facendolo balzare in cima alle ricerche web.

La verità dietro lo sguardo di Fedez sul carpet di Sanremo 2025

Le immagini della sfilata hanno rapidamente fatto il giro del web, portando molti a interrogarsi sulle possibili cause di questo aspetto inusuale. Alcuni hanno suggerito che l’apparente dilatazione delle pupille fosse dovuta all’illuminazione intensa del green carpet o all’uso di colliri specifici. Non sono mancate, purtroppo, anche insinuazioni meno benevole riguardanti lo stato di salute dell’artista. Ma la verità è che Fedez ha scelto di utilizzare delle lenti a contatto speciali per ottenere un effetto scenico particolare, che ha effettivamente sorpreso il pubblico.

Le reazioni dei fan ignari sui social media

Prima che venisse confermata l’audace scelta estetica delle lenti, sui social si sono dispiegate le reazioni più variegate. Un’utente ha espresso preoccupazione scrivendo: "Io sono seriamente preoccupata, la salute mentale viene prima di qualsiasi cosa. Non è nella posizione di poter portare un peso del genere Fedez, e questo lo sappiamo tutti eppure nessuno lo aiuta, compreso chi gli sta attorno". Altri hanno cercato spiegazioni più leggere, come chi ha commentato: "Voglio ben sperare che Fedez abbia scelto di indossare delle lenti a contatto effetto alien", ed effettivamente ci hanno preso. C’è anche chi ha ironizzato sulla situazione, paragonando lo sguardo del rapper a quello di vari personaggi cinematografici.

La risposta di Fedez e l’esibizione di stasera

Interpellato durante la sfilata da Mariasole Pollio e Gabriele Corsi sulle sue condizioni, Fedez ha risposto: "Sto bene, grazie mille". Tuttavia, il suo sguardo ha continuato a destare curiosità e preoccupazione. È importante ricordare che l’artista è in gara al Festival con il brano Battito, una canzone che affronta temi delicati come la depressione, descritta attraverso la metafora di una relazione amorosa. In un’intervista su RaiPlay, Fedez ha dichiarato: "Si tratta di un brano molto intimo, è una dicotomia tra un brano d’amore in cui la figura femminile incarna la depressione quindi diciamo è un brano sulla depressione costruito come se fosse una canzone d’amore. Se la mia canzone fosse un’immagine sarebbe un pixel nero".

Nonostante le speculazioni sul misterioso sguardo di Fedez siano circolate per un po’, sembra proprio che il rapper abbia semplicemente voluto proporre un look audace durante la sfilata. Indubbiamente il cantante sa come far parlare di sé, e l’attenzione ora si sposta sulla sua performance al Festival di Sanremo, dove il pubblico potrà concentrarsi sulla sua musica e sul messaggio che intende trasmettere con il suo nuovo brano.

