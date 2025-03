Fedez, il padre Franco Lucia si espone su Chiara Ferragni e sulla malattia del figlio: "Non sa quanto ha rischiato" Per la prima volta dopo il divorzio, il papà del rapper si è espresso in merito ai rapporti con l’ex nuora e gli adorati nipotini Leone e Vittoria.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Sono ormai passati molti mesi dall’ufficiale separazione tra Chiara Ferragni e Fedez e, per la prima volta, il papà del rapper, Franco Lucia, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni in merito al rapporto con l’ex nuora e ai momenti passati insieme agli amatissimi nipotini Vittoria e Leone. Ma non è tutto, perché intervistato dal noto settimanale Oggi, Franco Lucia ha parlato anche della delicata malattia del figlio e dei difficili momenti passati: ecco le sue parole.

Fedez, il padre Franco su Chiara Ferragni: "Rapporti cordiali"

Intervistato dal settimanale Oggi, il papà di Fedez, Franco Lucia, ha parlato per la prima volta del rapporto con l’ex nuora Chiara Ferragni. "Tra noi rapporti cordiali. È la mamma di Leo e Vitto", ha dichiarato Franco, sottolineando dunque di aver mantenuto buoni rapporti con Chiara proprio per il bene degli amatissimi nipotini.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Allo stesso tempo, il padre di Fedez ha ricordato anche i momenti in cui erano una famiglia unita e proprio lui era solito cucinare per tutti. "Durante la pandemia mia moglie e io ci siamo trasferiti a casa di Fede e Chiara coi bambini. Ognuno aveva i suoi compiti: Fede passava l’aspirapolvere, Chiara portava giù il cane, mia moglie faceva la spesa e io mi mettevo ai fornelli". La passione per la cucina si è poi trasformata in un vero e proprio lavoro come food influencer, e nelle librerie è possibile trovare anche il suo primo libro intitolato "Tutto in una pentola".

Ovviamente, le persone per cui Franco ama maggiormente cucinare rimangono gli amatissimi nipotini. "Per colazione, a Leo e Vittoria spesso preparo le uova. A lui piacciono strapazzate, lei ha dei gusti precisi: ‘Nonno, a me le fai all’occhio di bue?’. Loro mi hanno cambiato la vita. I loro piatti preferiti sono la pasta al pesto di verdure per Leo e il risotto al burro, che però chiama burrocacao, per Vitto", ha raccontato nonno Franco.

Franco Lucia a cuore aperto sulla malattia del figlio: "Non sa quanto ha rischiato"

Negli ultimi anni, Fedez si è ritrovato a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico dopo aver scoperto un tumore al pancreas, una delle diagnosi più terribili da dover sentire. Al suo fianco, oltre alla ormai ex moglie Chiara Ferragni, sono sempre rimasti anche i suoi genitori. Per la prima volta, il padre Franco Lucia ha rivelato il suo stato d’animo di quei difficili momenti. "Ho avuto paura, tanta. Secondo me non lo sa neanche lui quanto ha rischiato. Per metabolizzare il dolore, serve tempo".

Sempre sul figlio, Franco Lucia ha poi aggiunto: "Per Fede sono stato un padre forse un po’ assente, ma concreto: gli ho insegnato che nella vita si lavora sodo. All’inizio la sua idea di lavorare con la musica mi lasciava perplesso. Avevamo preso un bar anche per lui, ma Fede al più ci passava per un’oretta, mandava al diavolo un cliente e via".

Potrebbe interessarti anche