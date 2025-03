“Fedez vende a Rihanna”, il retroscena su villa Matilda. Parla il rapper Continuano incessanti le voci in merito alla vendita dell’ex nido d’amore dei Ferragnez: la popstar potrebbe essere interessata all’acquisto? Ecco la verità.

Nonostante il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez sembri ormai lontano, vi sono ancora alcune questioni che ci riportano a quando i due vivevano (felicemente o meno) la loro relazione e la costruzione del loro impero. Parliamo in particolare della nota villa Matilda, il nido d’amore dei Ferragnez messo in vendita dopo la loro separazione e che ancora sembrerebbe non aver trovato un nuovo proprietario. Proprio ieri ha iniziato però a circolare un’indiscrezione sorprendente, secondo la quale la popstar mondiale Rihanna potrebbe essere interessata all’acquisto della villa. Sarà davvero così? Ecco ciò che ha raccontato l’entourage del rapper.

Fedez, retroscena sulla vendita di Villa Matilda tra voci e speculazioni

Villa Matilda, l’iconica casa sul lago di Como di Chiara Ferragni e Fedez, è ormai in vendita da mesi. Come ben sappiamo, però, si tratta di una casa dal prezzo stellare sia per l’ottima posizione con vista lago che per la sua stessa architettura. Negli ultimi mesi sono state tante le ipotesi, le speculazioni e le voci diffuse in merito alla sua vendita, e tutte sono state prontamente smentite dai diretti interessati. A gennaio, ad esempio, l’ufficio stampa del rapper si è ritrovato a dover smentire la notizia della presunta vendita a un "facoltoso inglese" per 10 milioni di euro.

"In merito alle recenti notizie diffuse da molti giornali riguardanti Villa Matilda di proprietà di Fedez, desideriamo chiarire che si tratta di notizie false. Villa Matilda, infatti, non è stata ad oggi venduta e il prezzo delle proposte ad oggi ricevute è ben maggiore del pur importante importo indicato in dieci milioni", aveva fatto sapere l’ufficio stampa di Fedez.

"Fedez vende a Rihanna": il rapper interviene

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare una nuova indiscrezione secondo la quale anche una nota popstar mondiale sarebbe interessata all’acquisto di Villa Matilda. "Rihanna compra casa sul lago", ha infatti reso noto il portale EspansioneTv. Al susseguirsi di queste voci è arrivata, puntuale come sempre, la smentita ufficiale da parte dell’entourage del rapper che ha invece sottolineato di non avere alcuna novità in merito alla vendita della villa. Insomma, Villa Matilda, ex nido d’amore di una delle coppie più chiacchierate e discusse di sempre, al momento rimane sul mercato e l’unica certezza è che a comprarla non sarà di certo l’ultimo scappato di casa, trattandosi di una mega villa sul lago dal valore di milioni e milioni di euro. Potrebbero davvero arrivare proposte da qualche star internazionale? Chi vivrà, vedrà (da lontano, e senza toccare).

