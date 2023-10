Fedez, arriva il messaggio di Chiara Ferragni (e si apre l'incognita X Factor) Il rapper è ancora ricoverato, e la moglie ha voluto ringraziare i fan per l'affetto ricevuto. Intanto, crescono i dubbi sulla sua presenza nel talent show.

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Sono giorni di grande apprensione per Fedez e la sua famiglia: il rapper si trova ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano da ormai una settimana, ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per un’emorragia interna causata da due ulcere. Dopo alcune dichiarazioni del padre, Franco Lucia, e diverse notizie diffuse dall’agenzia Ansa, ora anche la moglie Chiara Ferragni ha rotto il lungo silenzio stampa nel quale si era rifugiata da alcuni giorni.

Fedez ricoverato, il messaggio di Chiara Ferragni ai fan

L’imprenditrice digitale continua a mantenere il massimo riserbo sulle condizioni di salute del marito e sulla situazione che la sua famiglia sta affrontando. Ma ha comunque voluto mandare un messaggio alle migliaia di fan che ogni giorno le scrivo per farle sentire la propria vicinanza. "Vi leggo e vi sono grata", ha scritto Chiara Ferragni su Twitter. Poche parole ma ricche di significato, che sono bastate a sollevare un’altra ondata di affetto da parte dei fan. Nel frattempo, l’influencer è stata più volte vista entrare e uscire dal Fatebenefratelli, sempre accompagnata da un bodyguard e rifiutandosi (comprensibilmente) di rispondere a qualunque domanda. Nella giornata di ieri, Ferragni ha accompagnato anche il piccolo Leone, il suo primogenito, a trovare il papà. La figlia minore, Vittoria, è invece rimasta a casa in compagnia dei nonni e delle zie, Valentina e Francesca Ferragni. Gl ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Fedez giungono ancora una volta da Ansa: il rapper sarebbe in fase di ripresa, e viene costantemente monitorato tramite il controllo dell’emocromo. Non è ancora stata stabilita, invece, la data di dimissioni.

Fedez e l’incognita X Factor

Intanto, vista la delicata e complessa situazione che Fedez si sta trovando ad affrontare, iniziano a crescere i dubbi sulla possibilità di prendere parte alla nuova edizione di X Factor. Il cantante è infatti uno dei giudici dell’edizione 2023 del talent show di Sky Uno (la quarta puntata va in onda stasera, 5 ottobre), e la data di inizio dei live si sta inesorabilmente avvicinando. Ovviamente, al momento la priorità è che Fedez si rimetta al più presto, e che le sue condizioni di salute gli permettano di tornare al suo lavoro. Ma, se così non dovesse essere (e speriamo con tutto il cuore di essere smentiti), Sky e la produzione di X Factor sarebbero costretti a correre ai ripari. Per il momento, il problema non si pone: l’intera fase di audizioni è stata registrata nei mesi passati, e la presenza di Fedez non è dunque in discussione. A partire dal 26 ottobre, però, sono in programma le puntate live del talent show. Nel caso in cui, dunque, Fedez non sia pronto per affrontarle, sarà necessario trovare un sostituto, almeno temporaneamente. Non è facile fare previsioni, anche se in molti iniziano già ad avanzare qualche ipotesi: si parla, per esempio, di Annalisa oppure di J-Ax, anche se si tratta esclusivamente di voci di corridoio.

