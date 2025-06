Amici, Sarah Toscano e quel ‘dissing’ (inaspettato) con Clara. Poi scatta la replica social (durissima) Nelle scorse ore, la cantante del talent Mediaset sarebbe stata 'attaccata' dalla collega. Ma dopo le polemiche online è scattato subito il chiarimento. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Si è sollevato un polverone social, nelle ultime ore, dopo un (presunto) attacco di Clara alla collega Sarah Toscano. La prima, infatti, avrebbe rifilato una stoccata alla seconda su Instagram, riferendosi a un outfit indossato da Sarah sul palco del Radio 105 Summer Festival. Una sorta di frecciatina di stile, che non sarebbe sfuggita ai fan delle due cantanti. Motivo per cui, in brevissimo tempo, si sono scatenate polemiche a non finire sul social X. Finché la stessa Clara, forse stufa delle dicerie, non è intervenuta per dire la sua sulla questione. Vediamo tutti i dettagli della storia qui sotto.

Amici, Sarah Toscano e quell’attacco (possibile) da Clara

Tutto è partito da una storia, presumibilmente innocente, condivisa su Instagram da Clara. La cantante, che in questi giorni viene accostata a Fedez per un possibile flirt in corso, ha pubblicato un video di repertorio di Rihanna, in cui la popstar diceva (tradotto) "Lei potrebbe battermi, ma non potrà mai battere il mio outfit". E sotto Clara ha anche aggiunto una frase piuttosto criptica: "Tutto originale in certe".

Fatto sta che subito la comunità social si è allarmata, perché la stoccata sembrava indirizzata a un’altra beniamina della musica italiana, l’ex Amici Sarah Toscano. Sarah, infatti, era da poco salita sul palco del Radio 105 Summer Festival indossando un top con stampa leopardata, decisamente simile a quello sfoderato da Clara in un’occasione passata. Possibile, quindi, che il riferimento di Clara fosse proprio alla scarsa originalità nella scelta del vestito della collega.

La replica di Clara e i dubbi sul ‘dissing’ con Sarah Toscano

A seguire, gli utenti di X si sono scatenati con le supposizioni più disparate. E non sono mancate accuse dirette a Clara. Come: "Ma anche se l’avesse scelto 5 minuti prima di salire sul palco sta frecciatina non sta né in cielo né in terra, stiamo parlando di un corpetto leopardato non sapevo ci fosse il veto e li potesse mettere solo Clara". Eppure il volo pindarico, in questo caso, è parso evidente a molti altri fan delle due cantanti. Era infatti chiaro che l’affondo di Clara poteva benissimo essere riferito ad altro. Come lei stessa, poco dopo, ha fatto capire ai supporter con un commento difficilmente travisabile.

"Ma amori nooo ahhahah", ha scritto Clara, sotto uno dei post che ipotizzavano il dissing nei confronti di Sarah. Ed è bastato questo, in pratica, a calmare gli spiriti dei complottisti social. Adesso invece c’è chi spera già in un duetto tra i due giovani talenti della musica italia. Giusto per mettere un chiaro le cose. E se poi Sarah e Clara indosseranno, in quell’occasione, lo stesso outfit, quella sì che sarà una bella frecciata agli odiatori da tastiera.

