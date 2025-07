Madea - Matrimonio alle Bahamas: Tyler Perry è su Netflix con la nonna più pazza d'America La nonna più irriverente di Netflix torna in scena con un'avventura caraibica tra nipoti impazzite per amore e nuore dal comportamento strambo

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

La nonna più pazza degli Stati Uniti sta per tornare! Tyler Perry, celebre per aver creato nel 2005 il personaggio di Mable Earlene Simmons, per tutti "Madea", dall’11 luglio sarà nuovamente su Netflix con Madea – Matrimonio alle Bahamas. Le folli avventure dell’anziana signora, interpretata dallo stesso Perry, questa volta la vedranno portare scompiglio nell’isola caraibica. Un film comedy che si prospetta decisamente irriverente, sarcastico e schietto, in linea con gli altri capitoli della saga.

Di cosa parla la trama di Madea – Matrimonio alle Bahamas su Netflix?

In questo nuovo film della saga di Madea, Tyler Perry è assoluto mattatore, nelle vesti di sceneggiatore, regista e ovviamente sotto al trucco della protagonista principale. Il nipote di Madea, Brian (anch’egli interpretato da Perry), e la sua ex moglie Debrah scoprono con grande sconcerto che la loro figlia Tiffany è fidanzata con un rapper conosciuto a una festa su uno yacht. A peggiorare ulteriormente le cose, i due hanno una fretta del diavolo e hanno organizzato il matrimonio entro due settimane. Madea e tutto il gruppo familiare, quindi, partono alla volta delle Bahamas per presenziare alle nozze. L’evento, però, andrà presto a complicarsi quando Tiffany comincerà a dubitare del fidanzato, Zavier, e sua madre inizierà a comportarsi in modo alquanto bizzarro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi è Tyler Perry?

Pseudonimo di Emmitt R. Perry Jr, Tyler Perry è un commediografo, sceneggiatore, regista, attore e produttore di New Orleans. Classe 1969, tra gli anni 90 e i primi 2000 ha prodotto numerosi spettacoli teatrali e sviluppando diverse serie tv. In particolare ha ottenuto successo con Tyler Perry’s House of Payne, andata in onda per 8 stagioni sulla TBS dal 2006 al 2012.

Nel 2010 Forbes lo ha incoronato come l’uomo più pagato del mondo dello spettacolo, con un guadagno di 130 milioni di dollari. Il Time, invece, nel 2020 lo ha piazzato tra le 100 persone più influenti dell’anno. In occasione dell’assegnazione degli Oscar 2021, viene insignito dell’Oscar umanitario alla carriera.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche