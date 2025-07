Fedez ‘Paperone’ ribalta Chiara Ferragni: lo smacco finanziario dopo il divorzio Il cantante ha fatto registrare ricavi 'monstre' con la sua società di talenti Doom. Mentre l'influencer, un tempo più ricca di lui, ora si deve accontentare. Ecco i particolari.

Il duello Fedez-Ferragni non è nei tribunali, ma sul conto corrente. L’ex coppia più chiacchierata d’Italia si è lasciata da parecchio tempo, tra scandali e recriminazioni, due figli insieme, e un approccio alla vita da single diametralmente opposto. Ma a far parlare, in queste ultime ore, è soprattutto lo smacco finanziario che Fedez avrebbe rifilato all’ex anima gemella. Se un tempo il rapper era infatti decisamente meno abbiente dell’influencer, ora i ruoli si sono ribaltati. Merito della sua società Doom, che ha fatto registrare ricavi record. E di una flessione di Chiara da imputare soprattutto al danno di immagine del Pandoro Gate. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Fedez, lo smacco a Chiara Ferragni e il successo della sua Doom

C’era un tempo in cui le società di Chiara Ferragni, Fenice srl e Tbs crew srl, valevano oltre il doppio di quella dell’ex marito Fedez. Ma a due anni circa dallo scandalo del Pandoro, il tavolo si è decisamente ribaltato. Oggi l’impero di Chiara fatica ad arrivare a 4 milioni di incassi (non poco, in assoluto, ma meno delle cifre a cui la blogger ci aveva abituati). Mentre il rapper di Rozzano ha voltato pagina, almeno finanziariamente, con piglio brillante.

Come riporta infatti Open, il bilancio dell’agenzia di talenti Doom, che fa capo a Fedez, fa impallidire quello dell’ex moglie del cantante. Ha chiuso l’anno con 10,181 milioni di euro, e ricavi che ammontano a più del doppio di quelli della Ferragni. E questo anche se in maniera marginale Doom ha sofferto leggermente dopo l’incubo del Pandoro. La società ha perso infatti 1,4 milioni di euro di incassi, con guadagni ridotti di circa 180 mila euro. Ma a quanto pare, a Chiara è andata decisamente peggio.

Il futuro (finanziario) di Fedez e Ferragni

Così Federico Lucia segna un punto a suo favore, e intanto pare intenzionato a spingere la sua società verso traguardi ancora più ambiziosi. Doom, solo negli ultimi mesi, ha assunto la bellezza di 14 dipendenti. Mentre un anno fa ha investito in titoli finanziari per un totale di 2,2 milioni di euro. Nel frattempo, Chiara Ferragni continua la sua opera di ‘ristrutturazione’ aziendale, per rilanciare le società con novità in arrivo (pare) di un certo peso.

Certo è che, al netto dei confronti, nessuno dei due se la passa poi così male. Fedez accresce il suo patrimonio e fa la vita da latin lover (non si contano le modelle e i flirt avuti negli ultimi anni). Chiara, più morigerata nella vita privata, non ha mai perso il focus sui guadagni. E dopotutto, quel tracollo che in molti profetizzavano dopo il Pandoro, non si è mai davvero verificato.

