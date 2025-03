“Fedez giudice al Serale di Amici”, il duo con Amadeus e l’ammissione dietro le quinte Dopo essere stato ospite e giudice della 22esima puntata del daytime il rapper potrebbe tornare nel cast fisso di Maria De Filippi per il Serale: il retroscena

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Fedez torna ad Amici? Ospite e giudice della gara di canto di ieri – nel corso della 22esima puntata del daytime – il rapper sarebbe pronto a entrare nel cast fisso di Maria De Filippi per la fase Serale. A lanciare l’ipotesi (che sta già spopolando sul web) è l’esperto di gossip Amedeo Venza, il quale ha riportato anche un retroscena esclusivo post-puntata tra il cantante e la produzione del talent show. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Fedez giudice ad Amici 24: il retroscena

Nella puntata di ieri di Amici 24 – valsa la maglia d’oro per il Serale a tutti gli allievi, a eccezione di Deddè – Fedez e Noemi sono stati gli ospiti e i giudici della gara di canto. La partecipazione del rapper, in particolare, ha convinto gli appassionati, che ora (soprattutto sui social) chiedono a gran voce il suo ritorno nel talent show di Maria De Filippi. La giuria del Serale non è ancora stata annunciata e, secondo molti, la conduttrice sarebbe ancora al lavoro sul cast. "Fedez ad Amici preciso e puntuale, prove tecniche di serale?" è la suggestiva ipotesi lanciata anche dal giornalista Andrea Conti su X; il pubblico del programma ha risposto entusiasta e sul web lo scenario ha acceso i fan.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A infiammare i social ci ha pensato anche Amedeo Venza. L’esperto di gossip ha riportato un retroscena esclusivo proprio sulla presenza di Fedez ad Amici ieri (e forse per il futuro) su Instagram. "Ero tra il pubblico di Amici con ospite Fedez e quando è andato via stavamo dietro le quinte in attesa di rientrare dal bagno. Ha salutato alcuni della produzione e ha detto che se tutto andrà come si spera si vedranno spesso!" ha raccontato un utente anonimo tramite una segnalazione, rilanciando l’ipotesi: "Prossimo giudice?".

Lo scenario: anche Amadeus nella giuria di Maria De FIlippi

Fedez ad Amici 24 – come detto – è una suggestione che sta convincendo tantissimi appassionati nelle ultime ore. La sua ospitata di ieri ha persuaso tutti e un suo ritorno dietro il tavolo della giuria (dopo l’esperienza a X Factor) potrebbe presto diventare realtà. Maria De Filippi non ha ancora svelato i giudici del Serale e, al momento, Cristiano Malgioglio sembra essere l’unico sicuro della riconferma, con Giuseppe Gioffrè e Michele Bravi pronti a lasciare spazio ad altri. "Fedez, Amadeus e Cristiano Malgioglio in giuria" è il potenziale trio lanciato da Amici News che sta impazzando in queste ore sul web. Il conduttore è rimasto in ottimi rapporti con Maria De Filippi e anche lui è stato ospite del daytime, ma non è da escludere la presenza di un tecnico di danza (magari proprio con il ritorno di Gioffrè).

Potrebbe interessarti anche