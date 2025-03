Amici 24 Serale, Federica Nargi con Amadeus e Malgioglio in giuria: l'ipotesi clamorosa esplosa sul web Le ultime voci parlano dell’ex velina e concorrente di Ballando con le Stelle come possibile terza giudice del talent di Maria De Filippi: le reazioni social

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il Serale di Amici 24 è alle porte. Mancano tre giorni al via della fase finale del talent show di Maria De Filippi, attorno al quale regna però ancora l’incertezza riguardo il nome del terzo giudice. Confermati Cristiano Malgioglio e la new entry Amadeus, infatti, al tavolo della giuria potrebbe sedersi Federica Nargi. Dopo Fedez ed Eleonora Abbagnato, quello dell’ex velina e concorrente di Ballando con le stelle è l’ultimo nome uscito nella corsa al Serale; sul web, infatti, circolano rumor sul possibile annuncio della compagna di Alessandro Matri. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Amici 24, la giuria: Federica Nargi insieme a Malgioglio e Amadeus?

Il countdown segna -3 e sabato 22 marzo 2025, in prima serata su Canale 5, partirà ufficialmente il Serale di Amici 24. Tutto è pronto e Maria De Filippi è al lavoro sugli ultimi dettagli, ma un alone di mistero aleggia ancora intorno alla giuria. Il motivo? Con la conferma di Cristiano Malgioglio e l’arrivo di Amadeus, c’è tanta attesa e curiosità attorno al nome di quello che sarà il terzo giudice di questa fase finale del talent show. Negli ultimi giorni sono circolate soprattutto le ipotesi Fedez ed Eleonora Abbagnato, con quest’ultima avvantaggiata in quanto esperta di danza (e non di canto) per completare una giuria il più eterogenea possibile.

Nelle ultime ore, tuttavia, soprattutto sul web sono salite le quotazioni di un nome a sorpresa: quello di Federica Nargi. Sui social, infatti, continuano ad aumentare le voci che parlano del possibile sbarco dell’ex velina ad Amici 24 come terzo giudice del Serale. Naturalmente si tratta solo di rumor (né confermati né smentiti), ma stando ad alcune ricostruzioni Maria De Filippi sarebbe rimasta ‘stregata’ dalle recenti performance di Federica a Ballando con le stelle. Sarà lei ad affiancare Amadeus e Malgioglio il prossimo sabato?

La reazione dei social al rumor sulla terza giudice

In attesa dell’annuncio ufficiale di Maria De Filippi su colei o colui che sarà il terzo giudice di Amici 24, sul web – come detto – circola con sempre più insistenza il nome di Federica Nargi. L’ipotesi, tuttavia, non è stata accolta benissimo dagli appassionati. Soprattuto sui social, infatti, in tantissimi si sono schierati ‘contro’ questo possibile scenario per la giuria del talent show, chiedendo a gran voce un giudice e ballerino più autorevole nel suo settore di competenza: "Dopo Eleonora Abbagnato che ha calcato i più grandi palcoscenici della danza arriva Federica Nargi che ha fatto 3 mesi di ballando con le stelle. Non vedo contraddizioni", "Mi piace molto ma onestamente spererei in qualcuno di più competente nel ballo visto che per il canto abbiamo Malgioglio e Amadeus", "È uno scherzo vero?" etc. si legge sui social, dove molti non ritengono l’esperienza di Federica a Ballando con le stelle sufficiente: "Lei a Ballando é stata divina, ma i professionisti del settore dove sono?", "Brava a Ballando, ok, ma che ne sa di danza", "3 mesi di Ballando… esperta nel giudicare. Nonostante mi sia piaciuta nel suo percorso non capisco ‘sta folle scelta".

