Amici Serale, verso una giuria all star: Amadeus c’è, Fedez quasi (ma Maria De Filippi può beffarlo) A pochi giorni dall’inizio della fase finale del talent show di Canale 5 manca ancora il nome del terzo giudice che affiancherà Malgioglio e Amadeus: il punto

Manca ormai pochissimo al Serale di Amici 24, che prenderà il via il prossimo 22 marzo. Il countdown segna -3, ma la giuria della fase finale non è ancora stata ufficializzata. Con la conferma di Cristiano Malgioglio e la new entry Amadeus praticamente certe, infatti, Maria De Filippi sarebbe ancora al lavoro su quello che sarà il nome del terzo giudice. Chi vedremo in giuria sabato prossimo? Al momento non sono da escludere sorprese (anche clamorose). Facciamo il punto della situazione e scopriamo tutti i dettagli.

Amici 24, la giuria: Malgioglio e Amadeus pronti, la situazione

Con Cristiano Malgioglio e Amadeus praticamente certi, Maria De Filippi – come detto – è al lavoro sugli ultimi preparativi in vista del Serale di Amici 24, che partirà il prossimo 22 marzo. La data del debutto è ormai vicinissima e c’è ovviamente tanta curiosità attorno a quello che sarà il terzo nome in giuria. La conduttrice e padrona di casa del talent show ha deciso di confermare la fiducia a Malgioglio e ha messo a segno il ‘colpo’ Amadeus dopo l’ospitata a C’è Posta per Te, come raccontato anche da Il Giornale: "Amadeus era già stato come ospite in una puntata di Amici e anche in una di C’è Posta per Te con la moglie Giovanna Civitillo in una delle puntate più seguite di questa stagione dello show che si è chiuso sabato sera sempre con ascolti record: share medio di questa edizione 30,61%, pari a 4 milioni 510 mila telespettatori".

Il terzo giurato di Amici: salgono le quotazioni di Fedez ed Eleonora Abbagnato.

Per quello che riguarda l’attesissimo nome del terzo giudice del Serale di Amici 24 – come anticipato – bisognerà ancora pazientare. Negli ultimi giorni ha preso piede la suggestiva ipotesi Fedez, già ospite e giudice della gara di canto nel corso della 22esima puntata (l’ultima ‘regolare’). Lo scenario ha infiammato gli appassionati sui social, ma non è da escludere che Maria De Filippi possa arruolare una ballerina per completare al meglio la sua giuria (già composta da due esperti di canto come Cristiano Malgioglio e Amadeus), proprio come accaduto lo scorso anno con Giuseppe Gioffrè. In questo senso il nome più quotato sarebbe quello di Eleonora Abbagnato, come raccontato anche su RDS: "Al momento Maria De Filippi e il suo staff hanno preferito non commentare le indiscrezioni su Fedez o sugli altri nomi che potrebbero entrare a far parte della giuria. I più gettonati sarebbero lui e Eleonora Abbagnato. Tutti i dubbi, comunque, verranno sciolti a breve, quando verrà finalmente ufficializzato il nome del terzo giudice: "L’annuncio probabilmente arriverà già nelle prossime ore, dal momento che la prima puntata del serale è ormai vicinissima: il 22 marzo".

