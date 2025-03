Amici 24, le pagelle: Maria De Filippi taglia sul più bello (4), Fedez annoiato (5), Cuccarini scandalizzata (7) Promossi e bocciati dell'ultima puntata domenicale di Amici 24 tra maglie oro che fioccano, ospiti e qualche delusione

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Ultimo appuntamento domenicale per Amici 24 che, da sabato 22 marzo 2025 entra nella sua fase più calda, quella del serale con l’appuntamento settimanale che si sposta nella fascia oraria più seguita, la prima serata.

In apertura di questa ultima domenica in compagnia dei talenti della scuola di Maria De Filippi , ci sono ancora diversi ragazzi in attesa di scoprire il loro destino e che devono impegnarsi per convincere i loro prof di essere degni di una maglia oro. Man mano che queste vengono assegnate però, l’atmosfera diventa sempre più festosa. Non mancano, nemmeno oggi i grandi ospiti. A giudicare la gara di canto arrivano in studio Noemi e Fedez, reduci dal palco dell’Ariston, mentre per un’esibizione senza incombenza di voto, torna ad Amici anche Rkomi, mentre ad aprire la puntata sono Petit e Marisol, usciti dall’edizione dell’anno scorso del talent.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Possono mancare le polemiche anche in questa ultima domenica di trasmissione? Ma certo che no, e riguardano sempre gli stessi ragazzi, e vedono confrontarsi sempre, le stesse persone.

Amici 24, tutte le maglie oro: gli allievi ammessi al serale

Alla fine di questa puntata decisiva, vengono quindi assegnate tutte le maglie oro (anche se le ultime tre, le vedremo nel daytime di domani, lunedì 10 marzo). Ed ecco i ragazzi ammessi alla fase serale di Amici 24:

Alessia Pecchia (ballerina)

Antonia Nocca (cantante)

Asia De Figlio (ballerina)

Chiamamifaro (cantante)

Chiara Bacci (ballerina)

Dandy (ballerino)

Daniele Doria (ballerino)

Francesca Bosco (ballerina)

Francesco Fasano (ballerino)

Jacopo Sol (cantante)

Luk3 (cantante)

Nicolò Filippucci (cantante)

Raffaella Mitaritonna (ballerina)

Senza Cri (cantante)

TrigNO (cantante)

Vybes (cantante).

Scopriamo ora, le cose che ci sono piaciute di più, e quelle che ci hanno convinto di meno della puntata, con le pagelle di domenica 9 marzo di Amici di Maria De Filippi.

Amici 24 (9 marzo): le pagelle della puntata di oggi

Rkomi e Francesco, voto:8. Una delle esibizioni più belle, cantante e ballerino delle puntate domenicali di Amici 24 arriva sul finale, con Rkomi che canta la canzone portata a Sanremo 2025 e Francesco che lo accompagna con una coreografia e una complicità perfetta.

Lorella Cuccarini scandalizzata, voto:7. Ha ragione da vendere Lorella Cuccarini quando si dice "scandalizzata" che Senza Cri sia, all’ultima puntata buona, ancora senza la maglia oro. Questa ragazza si è sempre distinta nelle gare di canto, ed è davvero sorprendente che sia tra gli ultimi a entrare nel serale.

Alessia, Jacopo Sol e la tenacia che vince, voto: 7. Maria De Filippi introduce Jacopo che deve cantare l’inedito, con una carrellata di suoi provini. Il ragazzo infatti, ha iniziato a tentare di entrare nella scuola di Amici ben 6 anni fa, e alla fine, dopo ben 4 tentativi non solo è entrato nel talent, ma oggi indossa pure la maglia oro. Stesso destino per Alessia Pecchia, che di provini per entrare ne ha fatti ben 7, ed ora eccola lì, sorridente e magliata e già tra le più amate dal pubblico di questa edizione.

Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini su Luk3, voto: 5. Fino all’ultimo le due prof si scannano e su chi se non su Luk3? Così è iniziato il suo percorso ad Amici 24 e così termina il suo domenicale, con la sua prof che lo difende a spada tratta e Anna Pettinelli che gli si scaglia contro. Il ragazzo canta ben quattro brani, su ognuno scatta la discussione, estenuante, fino all’ultimo.

L’entusiasmo di Fedez, voto: 5. Chiamato a giudicare la gara di canto, il rapper non trasmette esattamente la sensazione di un entusiasmo trascinante anzi, sembra abbastanza sbrigativo nel dare le sue opinioni ai pochi ragazzi che si esibiscono e aspettano con molto interesse il suo parere. Ma è anche vero che la gara oggi è proprio ridotta ai minimi termini, quindi coinvolgersi, anche da casa, risulta un po’ difficile, visto che tutta l’attesa e la tensione è sulle rimanenti maglie oro da assegnare.

Maria De Filippi taglia, voto:4. "L’esito degli esami, lunedì dalle 16": con questa scritta in sovrimpressione termina, anzi viene troncata, la puntata più importante del domenicale di Amici 24, con ben quattro ragazzi che stanno lì ad aspettare di sapere se sono riusciti a convincere i prof e ad entrare al serale, e soprattutto il pubblico che segue da casa che rimane così, in sospeso, a chiedersi come sia andata a finire. Poiché le puntate sono registrate, e quindi possono essere tagliate dei passaggi più ridondanti per rimanere nei tempi dettati dalle esigenze di produzione, non si comprende la scelta di tagliare così sul vivo questo momento chiave del percorso. Va bene creare l’hype anche per il daily, ma sinceramente, nella particolare situazione di oggi, ci sembra un po’ una mossa veramente troppo furba e che non rispetta più di tanto che si è sintonizzato nel pomeriggio della domenica di Canale 5, per tifare e scoprire se questo o quel ragazzo ce l’abbiano fatta nel centrare l’obiettivo che rincorrono da settembre, quello dell’ingresso alla fase serale di Amici 24. E invece, niente.

Potrebbe interessarti anche