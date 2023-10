Fazio soffia Fedez alla Rai, ma lui nega lo sgarbo: "Ma quando mai" Il rapper sarà ospite a “Che tempo che fa” domenica 29 ottobre, un’occasione commentata dallo stesso conduttore con dichiarazioni molto precise. Cosa ha detto.

Fabio Fazio è stato di recente ospite nel podcast Muschio Selvaggio di Fedez e Davide Marra e, domenica 29 ottobre, il rapper ricambierà il favore come ospite a Che tempo che fa sul Nove. I rapporti tra Fedez e la Rai sono abbastanza altalenanti, e nonostante lui stesso abbia rivelato di aver appianato le divergenze grazie alla chiamata ricevuta dall’ad della Rai, una cosa rimane certa: Fedez sarà ospite di Fazio e non della Rai. Vediamo qualche dettaglio in più.

Fazio parla della Rai a Muschio Selvaggio

Durante il podcast Mucchio Selvaggio, Fazio intervistato da Fedez ha fatto alcune importanti dichiarazioni anche in merito alla fine del rapporto lavorativo con la Rai.

"Non ho mai detto che mi hanno cacciato, però è chiaro che quando stai 40 anni in un posto è come una casa e quando ti dicono che l’affitto non si rinnova, un po’ di spaesamento c’è – ha spiegato Fazio – Le motivazioni solide le avevo avute negli anni precedenti, c’erano molti post di Salvini che mi riguardavano. Sono sicuro che lui mi voleva, sono sicuro di questa cosa, voleva me e Fedez a tutti i costi e Saviano pure".

Continuando a parlare di Saviano, Fazio ha poi aggiunto: "Il fatto che il programma di Roberto Saviano non vada in onda non ha alcun senso e nessuna utilità. Tu puoi non mandare in onda un programma perché non funziona, ma non puoi non mandarlo in onda perché l’ha fatto lui. Roberto è uno dei più grandi intellettuali contemporanei, uno scrittore protetto dallo stato che non può andare sulla tv di stato, è un paradosso… ed è assurdo rinunciare al suo valore".

Fazio soffia Fedez alla Rai? Il conduttore risponde

Dopo la notizia della presenza di Fedez a Che tempo che fa, c’è chi ha sostenuto che questo fosse un vero e proprio sgarbo alla Rai. Fazio ha quindi deciso di intervenire sull’argomento smentendo categoricamente di aver soffiato il rapper alla televisione di Stato.

"Uno sgarbo alla Rai? Ma quando mai – ha detto Fazio ad Adnkronos – Ma siamo pazzi? Ho fatto con lui ‘Muschio Selvaggio’. Dopodiché da me Fedez è sempre venuto".

Insomma, Fazio non ha "rubato" proprio nulla. D’altronde ricordiamo che l’ospitata di Fedez a Belve è stata cancellata per una decisione presa proprio dalla Rai, e dunque che nulla centra con Fazio. Detto questo, come riporta Adnkronos, durante la presentazione dei live di X Factor è stato lo stesso Fedez ad ammettere di aver appianato i rapporti con la Rai.

"Posso dire serenamente che mi sono sentito con l’ad (Roberto Sergio, amministratore delegato Rai ndr) e ho avuto conversazione molto piacevole, in cui ci siamo confrontati e ci siamo chiariti. Non so quale sia la posizione della Rai attualmente, ma mi è piaciuto ricevere una chiamata dall’Ad e avere conversazione civile con lui, una cosa inaspettata".

Detto ciò, magari potremo vedere Fedez anche in Rai prima di quanto potessimo immaginare, ma per ora l’unica certezza è la sua presenza a Che tempo che fa domenica 29 ottobre.

