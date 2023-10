Che Tempo Che Fa parte col botto: è il programma più visto di sempre sulle reti Discovery Fabio Fazio ha esordito ieri sera su Nove, ottenendo un risultato storico: 2,6 milioni di spettatori e il 13% di share.

Nell’epoca di Tele-Meloni e di una Rai che si sta dimostrando non all’altezza delle aspettative, a beneficiarne sono soprattutto le altre reti. Se poi queste ultime sono riuscite ad arruolare Fabio Fazio e il suo Che Tempo Che Fa, il successo è assicurato: è quanto accaduto ieri sera – domenica 15 ottobre – con il debutto del programma su Nove dopo il tanto discusso addio del conduttore a Rai 3. Che Tempo Che Fa si è imposto come il programma più visto di sempre nella storia delle reti Discovery.

Che Tempo Che Fa, esordio da record su Nove

In onda in simulcast su tutte le reti del gruppo Discovery (per lanciare i programmi di punta, come già avvenuto per Bake Off), Che Tempo Che Fa ha registrato un picco di 2,6 milioni di spettatori e 13% di share nella parte centrale del programma. Un dato assolutamente notevole per Fabio Fazio, che ha dunque ottenuto un record storico per le reti Discovery. Importante anche il dato registrato su Nove: soltanto questa rete ha ottenuto il 10,5% di share con 2,1 milioni di spettatori; il Tavolo è stato visto invece da 1,1 milioni di spettatori con l’8,2% di share, mentre l’anteprima presentata da Nino Frassica ha raggiunto il 5,7%. Si tratta di numeri impressionanti per Nove, che la domenica sera ha sempre faticato a superare il 2% di share, mentre ieri si è imposto come la seconda rete più vista della serata, battuta soltanto da Rai 1 con la fiction Cuori. Niente da fare, invece, per gli altri canali: Rai 3, rimasta orfana di Fazio, lo sostituisce con Report, che però è calato al 7,6%. Nove ha superato anche Canale 5, con Caduta Libera fermo all’11,5%, ma anche Il Collegio su Rai 2 (4,8%), Dritto e Rovescio su Rete 4 (6,2%) e In Onda su La7 (3,2%).

Che Tempo Che Fa rimane fedele a sé stesso

Sarà forse merito delle innumerevoli polemiche sollevate dopo l’addio di Fazio alla Rai o della crescente insofferenza del pubblico nei confronti di Tele-Meloni, oppure degli ospiti di altissimo livello che il conduttore ha voluto per la prima puntata di Che Tempo Che Fa targata Nove. Ma, in ogni caso, la nuova formula funziona, soprattutto perché di nuovo c’è ben poco. "L’estate è stata molto faticosa, ci abbiamo messo tanto per trovare i pesci ma alla fine ce l’abbiamo fatta. E dunque, Che Tempo Che Fa, ventunesimo anno, sul canale Nove ha inizio adesso. Siamo sempre noi. Grazie a quelli che ci hanno aspettato. Non è cambiato nulla", ha detto Fabio Fazio in apertura di puntata. E, in effetti, a parte la rete nulla è cambiato, ed è proprio questa la forza del programma: ritroviamo Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, che è stata protagonista della prima "letterina" della stagione, indirizzata proprio a Nove. Ma anche gli ospiti fissi del Tavolo e la formula ormai ben rodata del programma, con le interviste di Fazio a personaggi dello spettacolo, della politica e non solo. Grandissimo successo, nella prima puntata stagionale, per la Senatrice a vita Liliana Segre e l’ex calciatore ucraino Andriy Shevchenko, ma anche per lo scrittore israeliano David Grossman.

