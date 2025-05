Ex Uomini e Donne allarma tutti con un post: “Avevo deciso di farla finita”, il racconto choc Il racconto che ha spiazzato tutti i follower, e non solo, dell'ex tronista del programma di Canale 5 che ha scritto sui social da una stanza di ospedale.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

Chiara Pompei, ex di Uomini e Donne, ha condiviso via Instagram dei messaggi davvero forti che hanno messo in allarme i fan. A quanto pare la 23enne aveva deciso di farla finita ma fortunatamente è stata salvata in tempo. Il messaggio, apparso nelle sue storie di Instagram, è stato inviato dalla stanza di un ospedale così come si vede nel video postato.

Il racconto di Chiara Pompei, ex di Uomini e Donne

"Ascoltatele le persone, basta una carezza, uno sguardo, un abbraccio, un conforto. Mi dispiace che con voi non sono stata una brava amica e compagna, sappiate che io ci ho messo tutto il mio cuore per voi", questo il primo messaggio di Chiara Pompei condiviso su Instagram poco fa. La 23enne nel dating show di Maria De Filippi ha vissuto un breve flirt con Riccardo Sparacciari, ragazzo di cui è stata innamorata e con cui ha avuto una relazione lontano dalle telecamere. "Vi voglio bene – ha proseguito – nonostante io sono qui sola, fate per me tanto e vi ringrazio di cuore per tutte le belle esperienze. Mi avete tolto tutto. La semplicità, l’amore, la spensieratezza il fanciullino". La ragazza ha poi spiegato che avrebbe voluto farla finita ma è stata salvata in tempo: "Ho deciso di finirla, però mi hanno salvato in tempo. Questa è la morte più dolorosa che ci possa essere. Non voglio farvi pena, vorrei che mi ricordasse per ciò che siamo stati. Solare, eccitante e matta". Poi ha continuato il suo messaggio allarmando ancora di più i suoi follower visto che ha detto: "Non risponderò a nessuno, non cercherò nessuno. Le vostre menzogne e cattiverie hanno vinto ancora una volta su una ragazza che ha sacrificato tutto per gli altri. Ora accettate la vostra vittoria. Ora accettare che voglio stare sola. Addio".

La storia dell’ex tronista

Chiara Pompei è uscita da Uomini e Donne a marzo scorso dopo che è stata smascherata una sua relazione con un uomo esterno al programma di Maria De Filippi. Dopo aver lasciato il programma ha scritto sui social: "Purtroppo non sono riuscita a mostrarmi durante le registrazioni perché non sono adatta per la tv. Mi impappino e perdo praticamente tutte le parole che vorrei dire. Questa è la cosa che più mi è dispiaciuta, che non sono riuscita a essere la Chiara che sono. Chi mi conosce lo sa, quindi io sto facendo questo video per le persone che mi hanno iniziato a seguire dal momento in cui si sono interessate alla mia storia. Ora, se voi volete sapere la verità io ve la dirò, dirò tutta quanta la verità perché non c’è niente di cui vergognarsi".

