Eva Riccobono a Belve: "Sono stata con una donna, ma non lo rifarei" La supermodella si racconta a cuore aperto nella nuova puntata del talk show di Francesca Fagnani, in onda il 17 ottobre su Rai 2.

Martedì 17 ottobre Francesca Fagnani torna a tenerci compagnia nella prima serata di Rai 2 con le sue graffianti interviste di Belve. Per la quarta puntata di questa stagione, la conduttrice ospita nel suo studio l’ex ct della nazionale di calcio Antonio Conte, la cantante Ivana Spagna e la modella e attrice Eva Riccobono. Scopriamo qualche anticipazione dell’intervista di quest’ultima, tra carriera e vita privata.

Eva Riccobono si racconta a Belve

Eva Riccobono è una supermodella, divenuta nota sulle passerelle italiane e internazionali fin da giovanissima, negli anni Duemila. Durante la sua carriera, la modella ha girato il mondo e vissuto numerose esperienze che racconta anche nella sua intervista a Belve. Tra queste, per esempio, una serata LGBT a New York, che definisce "traumatica". "Ero a New York con un mio amico, che mi dice di dover andare a una festa. Io gli chiedo di andare, ma lui mi dice che è una festa solo per gay e trans in un locale particolare, le donne non le fanno entrare. Ci venne l’idea di vestirmi da trans, andai in questo locale e vidi cose che, citando un film, voi umani non potete immaginare". Quando Francesca Fagnani le chiede cosa intenda, lei spiega: "Si sentivano più tranquilli nell’accoppiarsi sui divanetti". Il racconto continua: "E concludo, il trauma della serata: vado in bagno e due ragazzi ci hanno provato, a un certo punto ho cominciato a dire urlando spaventata: "C’ho la patata!", perché ho avuto paura".

A Belve, Eva Riccobono ricorda anche un’altra esperienza vissuta in passato. "Tutte noi pensiamo almeno una volta nella vita di andare a letto con un’altra donna. Io l’ho fatto, è stato divertente, curioso, ma meno bello di quello che pensavo. Preferisco gli uomini": sono parole della stessa modella, che Francesca Fagnani le cita per chiederle un commento su quanto accaduto. Riccobono conferma di aver avuto un’esperienza con una donna, e racconta: "C’era questa ragazza molto bella, anche lei modella. Io che sono pioniera delle esperienze, mi piace provare, ho detto: Io provo, poi se mi piace o non mi piace si vedrà. Provai: è stato divertente e carino, ma non è il mio". Riccobono conclude poi dicendo: "Però le donne mi piacciono in qualche modo, poi magari non so…".

