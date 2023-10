Antonio Conte a Belve: "Sesso prima delle partite? Meglio fare il minimo sforzo possibile" Nella sua intervista con Francesca Fagnani, l'ex CT della nazionale di calcio si racconta tra vita professionale e vita privata.

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

È quasi tempo di un nuovo appuntamento con Belve: domani sera, martedì 17 ottobre, Francesca Fagnani torna su Rai 2 per la quarta puntata del suo graffiante talk show. Tra gli ospiti della serata c’è Antonio Conte, ex calciatore e noto allenatore di squadre quali la Juventus e l’Inter, ma anche della nazionale italiana. Nella sua intervista racconta i suoi trascorsi tanto da giocatore quanto da commissario tecnico, svelando alcuni rimpianti del suo passato ma anche alcuni sogni nel cassetto, senza dimenticare di parlare della propria vita privata.

Antonio Conte si racconta a Belve

Nelle ultime ore la Rai ha rilasciato un video di anticipazioni dell’intervista di Antonio Conte a Belve. L’ex CT della nazionale parla della sua vita professionale, partendo da una confessione: "Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti trasferiscono queste piazze. Mi auguro un domani che ci sia la possibilità di fare questa esperienza", dice Conte. Al contrario, nega in modo assoluto di poter prendere una squadra a stagione già iniziata: "No, perché sono situazioni create prima". Parlando in qualità di ex allenatore della nazionale, Francesca Fagnani lo incalza sul discusso addio di Roberto Mancini, che ha lasciato gli azzurri per andare in Arabia Saudita: "Non voglio entrare nella questione e fare qualcosa che a me ha dato fastidio in altre circostanze". La conduttrice gli chiede: "Quindi lei non ci sarebbe andato in Arabia Saudita. Non avrebbe lasciato la Nazionale"; questa la sua risposta: "Stando ai giornali l’Arabia Saudita avrebbe fatto offerte a tutti, mi ci metto dentro anche io. Io ho rifiutato. La Nazionale è un discorso, stiamo parlando di proposte di club. Penso che Mancini abbia fatto qualcosa di storico vincendo l’Europeo. Poi c’è stata sicuramente la non partecipazione ai Mondiali…Sono delle situazioni che lasciano delle ferite".

Nel corso della sua intervista, Conte rivela anche quello che per lui è stato l’addio più duro e sofferto: "Quello sicuramente di cui mi sono un po’ pentito è quello alla Juventus dopo tre anni. Sai quando anche per le piccole cose vedi grandi problemi…decisi poi di andare via". Riguardo, invece, la vicenda della truffa del broker Massimo Bochicchio, Conte dichiara: "Mi è sembrato strano, tutto quello che è accaduto nel momento in cui è tornato in Italia, tutta questa libertà che gli è stata data. Era chiaro che aveva truffato tantissime persone. Ci sarebbe voluta molta più attenzione e io penso che ci sia stato un po’ di lassismo da questo punto di vista".

Parlando della sua passata attività di giocatore, Francesca Fagnani rivolge ad Antonio Conte una domanda maliziosa e graffiante, ricordandogli di quella volta in cui aveva dato precise istruzioni riguardo i rapporti sessuali prima delle partite, che lui conferma. "Avendo un trascorso da calciatore ho esperienze pratiche che posso trasferire. Uno non può mettere dei limiti o proibire alcune situazioni, però sicuramente nell’imminenza della partita il consiglio è fare minimo sforzo possibile. Il minimo sforzo possibile significa essere passivi, l’altra parte deve essere molto attiva".

Potrebbe interessarti anche