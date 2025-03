L'Eredità, Stefano (incredulo) sbanca la Ghigliottina e i social esultano: "Anima candida" Il neo campione di Bellusco si porta a casa 47.500 euro in gettoni d'oro e il web si complimenta: "Bravissimo".

Tutti in festa per Stefano a L’Eredità. Il concorrente di Bellusco (MB) non solo è il nuovo campione del game show di Rai 1, ma si è pure portato a casa il sostanzioso montepremi di 47.500 euro, tra gli applausi del pubblico e i complimenti dei social. Arrivato al Triello con la debuttante Ida e il veterano Gabriele, Stefano ha poi sfidato quest’ultimo ai Cento Secondi, riuscendo ad accaparrarsi l’accesso alla sua prima Ghigliottina, grazie al suo filotto vincente. Il montepremi iniziale era di 190mila euro e, dopo due dimezzamenti, il neo campione si è trovato a ragione sulle cinque parole-indizio: ‘Dimenticare, Borsetta, Fotografico, Cinese e Gesto.

Passato il canonico minuto di tempo per riflettere, la sua risposta è stata ‘Ombrello‘: "Cinese e Gesto mi hanno fatto pensare al diminutivo", ha spiegato Stefano incerto, mentre dava tutte le definizioni a Marco Liorni. Il conduttore ha poi giocato cercando di far dubitare il campione della sua risposta, provando a depistarlo con la parola ‘Gesto’, ma poi: "Fallo sto gesto di vittoria", invitandolo a fare la V con le dita. "Ah perché è la mia? (la vittoria, ndr)", ha esclamato il concorrente incredulo di aver vinto.

Ghigliottina vincente per Stefano e i complimenti dei social: "Tenero"

Stefano da Bellusco è il nuovo campione con portafoglio de L’Eredità. Nella puntata di ieri, giovedì 27 marzo 2025, il concorrente è riuscito a sbancare la sua prima Ghigliottina dopo aver avuto la meglio contro il veterano Gabriele, soprannominato ‘Mister 75mila’, per via della sua vincita passata. La partita di Stefano è stata talmente avvincente, che ha perfino messo d’accordo il pubblico sui social, dove per una volta l’entusiasmo e i complimenti hanno preso il posto delle solite polemiche.

Su X infatti, dove ogni sera i fan de L’Eredità si riuniscono per commentare la partita, tantissimi utenti hanno gioito insieme a Stefano per la sua vittoria, congratulandosi con lui: "Non aveva capito che era la sua VITTORIA. Bello lui, anima candida. Bravissimo!!", "Finalmente persone valide, dopo tanta mediocrità!", "Oggi Stefano è stato bravissimo!", "Bravissimo Stefano!", "Incredulo fino alla fine questo "tenero" Stefano", "Bravo Stefano e bravi chi l’ha presa!! Ciao a tutti amici a domani".

