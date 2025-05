L'Eredità, Ilaria toppa ma i social se la prendono con il gioco: "È ingiusto" Ennesima bufera sul web per il meccanismo dei Cento Secondi: "Nuoahhhh che ingiustizia, gioco maledetto".

È Ilaria, segretaria di Roma, la nuova campionessa de L’Eredità. Nella puntata di ieri, martedì 20 maggio 2025, la concorrente è riuscita a soffiare il titolo al campione in carica Andrea P., salito sul podio solo lunedì scorso, ma senza portarsi a casa il montepremi. Dopo il Triello con il debuttante Andrea e il veterano omonimo, Ilaria ha giocato i Cento Secondi contro quest’ultimo, rispondendo correttamente sul gong alla domanda "Come era l’idea di Patty Pravo nella canzone del 1973?", che le ha concesso poi di accedere alla sua prima Ghigliottina.

180mila euro il montepremi inziale, dimezzato poi a 90mila dopo un solo dimezzamento nella scelta delle cinque parole-indizio che erano ‘Cittadino, Frigorifero, Interno, Allenamento e Prova’. Passato il canonico minuto di tempo per riflettere, la neo campionessa ha provato a rispondere scrivendo sul suo cartellino ‘Settore‘: "Non mi si è acceso molto", ha confessato Ilaria a Marco Liorni, prima di scoprire di non aver azzeccato la soluzione che era ‘Circuito‘.

L’Eredità, bufera social contro i Cento Secondi: "Che ingiustizia"

Nella puntata di ieri sera de L’Eredità è stata la debuttante Ilaria da Roma a diventare la nuova campionessa. Dopo un Triello fortunato, la segretaria è riuscita a rispondere correttamente alla domanda finale dei Cento Secondi, alla quale il campione incarica Andra P. non aveva azzeccato. "Come era l’idea di Patty Pravo nella canzone del 1973?", "Pazza", la risposta esatta di Ilaria, che le ha concesso poi di sedersi al tavolo della Ghigliottina. Niente da fare, purtroppo, al quiz finale, dove non è riuscita a indovinare la soluzione, mentre sui social si animava l’ennesima bufera.

Su X, dove ogni sera il pubblico di Rai 1 si riunisce per commentare la partita, in tantissimi hanno avuto da ridire sul meccanismo dei Cento Secondi, che concede anche a chi risponde solo a un’unica domanda sul gong di diventare campione: "Che ingiustizia", "Beffa clamorosa", "Va al gioco finale quella che non sa fare 5*8 (o che non sa cos’è un ottagono)", "Ha risposto a una sola domanda e Ilaria va alla Ghigliottina. Che gioco ingiusto!", "Quando si dice che la fortuna è cieca", "Nuoahhhh che ingiustizia, gioco maledetto", "Il meccanismo dei 100 secondi continua a non piacermi ma il campione è caduto su una domanda facile".

