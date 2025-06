L'Eredità, bufera social sul Torneo dei Campioni: "Ma che cavolo date in beneficenza?" Giovanni non è riuscito a indovinare la soluzione della Ghigliottina e sul web esplodono le critiche: "E questi sono i campioni".

La seconda puntata del Torneo dei Campioni de L’Eredità è stata vinta da Giovanni. Ieri sera, martedì 3 giugno 2025, l’istruttore di arti marziali di Viterbo, è riuscito ad approdare ancora una volta al tavolo della Ghigliottina, senza però conquistare il montepremi da dividere in b. Dopo il Triello giocato con Laura, cantante lirica da Castrocaro Terme e Antonio, ingegnere di Lucca, Giovanni ha affrontato quest’ultimo ai Cento Secondi, dove ha tenuto la mano sul gong che gli ha permesso di accedere al match finale.

170mila euro la cifra iniziale del montepremi, scesa a poi a 85mila dopo un solo dimezzamento nella scelta delle cinque parole-indizio che erano ‘Arte, Primitivo, Capo, Famiglia e Aggiornamento’. Passato il canonico minuto di tempo a disposizione per riflettere, il campione ha scritto sul suo cartellino la risposta ‘Corso‘: "Mi si è stampata in testa una parola che va bene con 4 dei cinque indizi", ha detto il concorrente quasi sicuro di aver azzeccato. Purtroppo, però, la soluzione corretta era ‘Stato‘, termine indovinato dalla stragrande maggioranza degli utenti sui social, dove è scoppiata l’ennesima bufera.

Giovanni cade alla Ghigliottina, social delusi: "E questi sono i campioni"

Giovanni da Viterbo, ieri sera, ha vinto la seconda puntata del Torneo dei Campioni de L’Eredità. In questa settimana conclusiva del game show di Rai 1, a sfidarsi sono i migliori concorrenti di questa edizione e, in caso di vincita del montepremi, metà della somma andrà in beneficenza. Purtroppo, ancora nessuno è riuscito ad azzeccare la soluzione finale, cosa che ha indispettito parecchio il pubblico.

Su X, dove ogni sera gli utenti si riuniscono per commentare la partita, in molti hanno criticato la mancata vittoria, sostenendo che così il patto di devolvere dei soldi non abbia molto senso: "Già non prendono la ghigliottina e dimezzano pure. Ma che cavolo date in beneficenza? BRACCINE CORTE", "A Giovà…… mannaggia", "E questi sono i campioni, pensa te", "Secondo me gli autori stanno giostrando le domande per far vincere un po’ tutti. Queste sfide non sono per niente emozionanti perché tanto si sa che tornano tutti domani".

