L'Eredità, Antonio si riprende il trono ma toppa e i social ammettono: "Non è Mr simpatia ma è bravo" L'ingegnere di Lucca è di nuovo campione ma divide il web tra chi lo apprezza e chi, invece, lo vorrebbe fuori: "Non vedo l'ora che se ne va".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Alla sua 13esima puntata, Antonio si è ripreso lo scettro de L’Eredità. Ieri sera, martedì 29 aprile 2025, l’ingegnere di Lucca è riuscito a sedersi nuovamente al tavolo della Ghigliottina, tornando a essere il campione del game show di Rai 1, dopo aver vinto precedentemente 27.188 mila euro in gettoni d’oro. Dopo il Triello, giocato con la campionessa uscente BiancaMaria, studentessa di Biotecnologie Industriali a Milano, e Giorgia, insegnante di yoga da Salsomaggiore Terme, Antonio ha disputato i Cento Secondi contro quest’ultima, tenendo il punto sul gong che gli ha permesso di accedere al match finale per la sesta volta.

Il montepremi iniziale era di 170mila euro, ma dopo quattro dimezzamenti è sceso inesorabilmente a 10.625 euro, mentre le cinque parole-indizio da collegare tra loro con un unico lemma erano ‘Mettere, Posto, Quartiere, Cavallo e Sito’. Passato il canonico minuto di tempo a disposizione per riflettere, il campione ha scritto sul suo cartellino rosso ‘Senza‘: "Ho avuto un paio di lampi, ma non riuscivo a collegarle tutte francamente", ha spiegato Antonio a Marco Liorni, prima di scoprire che la soluzione corretta era invece ‘Sicuro‘, parola che sui social qualcuno ha azzeccato, ma in molti hanno trovato difficile.

Antonio toppa alla Ghigliottina e non riscuote successo: "Non vedo l’ora che se ne va"

Antonio, ingegnere di Lucca, toppa la sua sesta Ghigliottina. Ieri sera, il concorrente è riuscito a riprendersi il titolo di campione de L’Eredità, senza però portarsi a casa il montepremi di 10.625 euro. Al match finale, infatti, non ha saputo collegare correttamente i cinque indizi (Mettere, Posto, Quartiere, Cavallo, Sito), rispondendo ‘Senza’, anziché la corretta ‘Sicuro’. Anche sui social molti fan del programma non sono riusciti a indovinare, mentre altri hanno espresso la loro antipatia per il concorrente, ammettendo comunque la sua bravura.

Su X, dove ogni sera il pubblico di Rai 1 si riunisce per commentare la partita, in tanti hanno espresso il loro giudizio: "Beh ragazzi non sarà Mr Simpatia ma è molto bravo", "Non vedo l’ora che se ne va", "Antonio alla ghigliottina, i farmacisti son felici, aumentano le vendite del maalox", "Colpo di scena, Antonio alla #ghigliottina!", "Quanto rosica Antonio quando non indovina

Antonio… che antipatico".

