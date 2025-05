L'Eredità, Antonio sparisce e Pietro sbaglia tutto. Sui social è caos: "Siete assurdi" Ancora polemica per la soluzione della Ghigliottina: "Capisco la difficoltà dopo tanto tempo, ma se non avete più idee 'decenti', CHIUDETE TUTTO!".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

La puntata de L’Eredità di ieri sera, lunedì 5 maggio 2025, si è aperta con un grande assente. Antonio, ingegnere da Lucca ed ex campione con portafoglio, ha abbandonato il game show di Rai 1: "Avrete notato che non c’è Antonio. Con la puntata di ieri ha finito la sua esperienza qui a L’Eredità perché per ragioni personali non poteva continuare a stare qui con noi", ha spiegato Marco Liorni, salutando l’ex concorrente. Il nuovo campione in carica, invece, è Pietro, biotecnologo da Brugherio (Monza-Brianza), che è riuscito ad arrivare al Triello con Daniele, debuttante di Catania, e la veterana BiancaMaria.

Contro quest’ultima, poi, l’ha spuntata anche ai Cento Secondi, riuscendo così a sedersi al tavolo della sua prima Ghigliottina con un montepremi iniziale di 162.500 euro. Dopo tre dimezzamenti, però, il bottino è sceso inesorabilmente a 20.313 euro, mentre le cinque parole-indizio da collegare tra loro con un unico lemma erano ‘Uscire, Fermo, Ritmo, Triste e Sistema’. Passato il canonico minuto di tempo a disposizione per riflettere, Pietro ha scelto di scrivere sul suo cartellino la risposta ‘Chiave‘: "Moderatamente fiducioso", ha sospirato il neo campione spiegando la sua idea, ma purtroppo la soluzione corretta era ‘Binario‘, termine che ha sollevato l’ennesima polemica sui social.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pietro toppa la Ghigliottina e sui social è bufera: "Sempre peggio"

Pietro, biotecnologo da Brugherio, è il nuovo campione de L’Eredità. Il concorrente è riuscito a spuntarla prima al Triello con il debuttante Daniele e la veterana BiancaMaria, e poi contro quest’ultima ai Cento Secondi, tenendo il punto sul gong che gli ha permesso di arrivare alla Ghigliottina. Qui, però, non ha saputo collegare correttamente i cinque indizi, e ha risposto con ‘Chiave’, anziché con la corretta ‘Binario’, parola che collegava ‘Uscire, Fermo, Ritmo, Triste e Sistema’.

Anche questa volta, però, la soluzione non ha trovato d’accordo molti spettatori sui social e su X, dove ogni sera il pubblico di Rai 1 si riunisce per commentare la partita, tanti utenti hanno avuto da ridire: "#leredita concordo in pieno! SEMPRE PEGGIO! Capisco la difficoltà dopo tanto tempo, ma se non avete più idee "decenti", CHIUDETE TUTTO! Così si fa una fine ignominiosa!", "Già silo con un verso di una canzone del ’59 di Claudio Villa siamo al limite ma "uscire dal binario", singolare, chi lo dice? Uscire dai binari, casomai", "Ma se è il treno a essere fermo, perché la parola è binario?!? Autori, SIETE ASSURDI!!!", "Io continuo a pensare che gli autori debbano posare il fiasco…".

Potrebbe interessarti anche