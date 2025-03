L'Eredità, Ilaria toppa una Ghigliottina 'impossibile' e per i social è "Da incubo" La nuova campionessa dice addio al montepremi e il web protesta: "Forse è la parola più difficile di tutta la storia de L'Eredità"

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Dopo il ‘Rossetto’ non indovinato da Sophia nella puntata di sabato, con relative polemiche social, la nuova campionessa de L’Eredità è Ilaria di Legnago, provincia di Verona. Ieri, domenica 16 marzo 2025, la concorrente è riuscita a prendersi il titolo del game show di Rai 1 dopo aver sfidato al Triello Giulia e Sophia, e poi quest’ultima ai Cento Secondi. Qui, grazie al suo filotto vincente sul gong, si è accaparrata l’accesso alla sua prima Ghigliottina con un montepremi iniziale di 195mila euro. Nessun dimezzamento per lei nella scelta delle cinque parole-indizio che erano ‘Passare, Gruppi, Riserva, Proibiti e Avvolgente’. Passato il canonico minuto di tempo per riflettere, Ilaria ha provato a indovinare scrivendo sul suo cartoncino il termine ‘Capo‘: "Da casa è molto diverso, dirò una banalità. Mi sono concentrata soprattutto su avvolgente…", ha poi spiegato la neo campionessa prima di scoprire di non aver azzeccato la soluzione. La parola corretta, infatti, era ‘Alimenti‘, risposta che ha scatenato ancora una volta le ‘ire‘ dei social.

Ancora polemiche social sulla Ghigliottina: "Forse è la parola più difficile di tutta la storia de L’Eredità"

È Ilaria la nuova campionessa de L’Eredità. La controller di Legnago (Verona), è riuscita a salire sul podio nella puntata di ieri, ma non ha saputo azzeccare la parola finale alla Ghigliottina, dicendo così addio al montepremi di 195mila euro. Dopo un Triello fortunato tutto al femminile, è riuscita ad accedere al match finale vincendo ai Cento Secondi contro la campionessa uscente Sophia, ma poi non ha collegato correttamente i cinque indizi (Passare, Gruppi, Riserva, Proibiti, Avvolgente). La sua scelta è caduta su ‘Capo‘, mentre la soluzione corretta era ‘Alimenti‘, parola che ha sollevato l’ennesima polemica sui social.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su X, piattaforma dove ogni sera il pubblico di Rai 1 si diverte a commentare la partita, tantissimi utenti hanno trovato veramente difficile il termine scelto dagli autori, specialmente per il collegamento con ‘Avvolgente’: "Forse è la parola più difficile di tutta la storia dell’eredità", "Ma chi è che chiama la pellicola ‘avvolgente per alimenti’?", "Avvolgente è un aggettivo! Chi lo usa come sostantivo? Ma per favore!", "Va bene, togliete il fiasco agli autori.

Buona serata", "Avvolgente ma dite PELLICOLA", "Ma l’AVVOLGENTE ? Ma chi formula le domande e risposte di questo programma? Lo vogliamo vedere in faccia!", "Avvolgente per dire pellicola è da incubo!", "Questa sera non ero a casa, ma ho guardato la registrazione e mi sembra profondamente ingiusto che al concorrente venga proposta una ghigliottina impossibile da indovinare (mentre altri ne ricevono una facilissima)".

Potrebbe interessarti anche