L'Eredità, vanno in onda le repliche e sui social scoppia l'inferno: "Mancanza di rispetto" Il game show ha trasmesso una mini puntata con 'Il meglio di', scatenando le ire del pubblico: "Questi sono fuori di testa".

Il pubblico è sul piede di guerra contro L’Eredità. Ieri sera, domenica 18 maggio 2025, il game show di Rai 1 è andato in onda con una puntata che racchiudeva ‘Il meglio di…‘, ma pare senza aver fatto nessun annuncio del cambio di palinsesto. Anche sabato, per far posto all’impresa storica di Jennifer Paolini, il programma era andato in onda con una puntata ‘monca‘, scatenando le ire dei telespettatori che si sono ritrovati di punto in bianco catapultati direttamente al Triello.

Per due sere di fila, quindi, il primo canale ha scelto di trasmettere variazioni importanti e di cui i fan non sapevano assolutamente nulla: "Comunque nessuna semplice segnalazione audio o video che si tratta di una replica. Questo e mandare in onda un terzo di puntata sono le mancanze di rispetto nei confronti del telespettatore, non il rinviare la puntata per lasciare spazio a un importante evento sportivo #LEredità", ha scritto un utente su X (ex Twitter), commento a cui hanno fatto eco numerosissime critiche.

Social inferociti per le repliche de L’Eredità: "Questi sono fuori di testa"

Doccia fredda per i milioni di telespettatori che ieri sera si sono sintonizzati su Rai 1 per vedere la nuova puntata de L’Eredità. Sul primo canale, infatti, è andato in onda un appuntamento che racchiudeva alcuni dei momenti clou di questa stagione, ossia le due Ghigliottine fortunate di BiancaMaria, la studentessa di Biotecnologie, e quella del super campione Gabriele, soprannominato Mister 300mila. Nessun avviso, nessun annuncio, ma sempre a causa del tennis, il pubblico si è ritrovato davanti a vecchie clip, mostrando poi sui social tutta la delusione.

Su X, dove ogni sera gli spettatori si riuniscono per commentare il game show, è scoppiata l’ennesima polemica: "La #rai che ha ventimillanta canali tra cui #raisport perché trasmette il torneuccio di tennis su #raiuno ? E ci toglie il piacere de #leredità ? Aspetto commenti e risposte inviperiti", "#leredita ma questa è quella che sarebbe dovuta andare in onda oggi? No, perché non capisco più niente", "Che cos’è??? Sarebbe meglio guardare La Ghigliottina su YouTube. Adesso il nome del programma è Mini L’eredità?", "Ma che ca**o stanno facendo? Questi sono fuori di testa".

