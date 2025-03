L'Eredità, la Ghigliottina (sbagliata) di Marco scatena ancora i social: "Impossibile da associare" Sul web ancora critiche sulla soluzione del match finale del game show di Rai 1: "Il concorrente aveva una missione impossibile".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dopo la puntata speciale di sabato sera, dedicata al Festival di Sanremo, L’Eredità è tornata con il consueto appuntamento. Ieri sera, domenica 9 marzo 2025, il campione del game show di Rai 1 è ancora Marco. Il magazziniere, però, anche questa volta non è riuscito a portarsi a casa il montepremi, sollevando così l’ennesima polemica sui social. Dopo essere arrivato al Triello in compagnia di Veronica e Chiara, si è poi giocato l’accesso alla Ghigliottina contro quest’ultima ai Cento Secondi. Suo il filotto vincente che gli ha permesso di partecipare nuovamente al march finale per la bellezza di 200mila euro, scesi a 50mila dopo due dimezzamenti. Le cinque parole-indizio da legare tra loro con un unico lemma erano ‘Libera, Scrittura, Giardino, Trama e Volo’: "Un paio di parole mi hanno portato verso una direzione, forse anche una terza, mentre le altre due un po’ meno", ha detto il campione spiegando perché avesse scelto di rispondere con ‘Inglese’, e poco prima di scoprire di aver sbagliato. La soluzione corretta, infatti, era ‘Verticale‘, collegamento che ha suscitato forti critiche sui social.

Social ancora contro la Ghigliottina: "Era una missione impossibile"

È ancora Marco il campione de L’Eredità. Il concorrente, dopo aver giocato nella puntata del preserale di Rai 1, sabato 8 marzo, ha ritentato la fortuna ieri sera, ma senza successo. Passato il Triello e poi i Cento Secondi contro Chiara, il magazziniere si è riseduto al tavolo della Ghigliottina dove, per legare tra loro i 5 indizi (Libera, Scrittura, Giardino, Trama, Volo), ha risposto ‘Inglese’, mentre la soluzione corretta era ‘Verticale‘, parola che non ha incontrato il consenso sui social. Su X, dove ogni sera il pubblico del game show si riunisce per commentare la partita, quasi nessuno infatti ha indovinato e in tantissimi hanno trovato veramente difficile la parola scelta dagli autori: "Verticale??? Quando su X non la prende nessuno, vuol dire il concorrente aveva una missione impossibile", "Verticale?? Ma dai!! Impossibile da associare!! Ciao a tutti amici a domani!!!", "Verticale? Quasi quasi ci stava di più la parola scritta dal concorrente", "Difficile stasera", "Sono andati sul complicato stasera!", "Verticale ci sta come i cavoli a merenda". Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

