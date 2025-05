L'Eredità, social polemici per la Ghigliottina di Marica: "Tiratissima" La neo campionessa non ha indovinato e sul web scoppia la bufera: "Ma che ca*... di parola han tirato fuori stasera?!?".

Marica, di Venaria Reale (Torino), è la nuova campionessa de L’Eredità. Ieri sera, domenica 4 maggio 2025, l’insegnante piemontese è riuscita a strappare il titolo a BiancaMaria, senza però portarsi a casa il montepremi del game show di Rai 1. Dopo aver disputato il Triello contro Antonio, ingegnere da Lucca (x campione), e la campionessa in carica, la debuttante Marica ha giocato i Cento Secondi con quest’ultima, tenendo il punto sul gong e aggiudicandosi l’accesso alla sua prima Ghigliottina per 175mila euro.

Al tavolo del match finale, l’emozionatissima neo campionessa ha dimezzato il suo bottino solo una volta, e si è ritrovata a giocare con 87.500 euro e le cinque parole-indizio da collegare con un unico lemma, che erano ‘Medicina, Canto, Fuori, Perdere e Frutto’. Passato il canonico minuto di tempo per riflettere, l’insegnante di scuola elementare ha scritto sul suo cartellino rosso la risposta ‘Campo‘: "Non credo di averla presa", ha confessato la concorrente a Marco Liorni, prima di scoprire di non aver indovinato. La soluzione corretta, invece, era ‘Lavoro‘, termine che non ha convinto molto gli utenti sui social, dove è scoppiata l’ennesima polemica.

Marica toppa alla Ghigliottina e sui social è caos: "Che strazio"

Su X, dove ogni sera il pubblico di Rai 1 si riunisce per commentare la partita, sono stati tanti gli spettatori che hanno trovato difficile e troppo tirata la scelta degli autori: "Che strazio", "Tiratissima però LAVORO", "Ma che ca*… di parola han tirato fuori stasera?!?", "Vabbè, ci stavano meglio altre cinque parole minimooooo, ma va bene lo stesso", "Nemmeno Liorni riesce a capire certi abbinamenti, perciò non riesce a spiegarli. È l’unica", "CANTO DEL LAVORO??? E che siamo nell’Ottocento nelle piantagioni di cotone!.. Mandate gli autori in vacanza, perché non stanno bene".

