Enrico Papi (pigliatutto) manda in "Tilt" Mammucari: la rivincita dopo le accuse Dopo la stilettata ricevuto dal collega, il conduttore di La Pupa e il Secchione potrebbe raddoppiare il suo impegno con Mediaset: pronto per lui un game show musicale

Enrico Papi si prende Mediaset. Il conduttore romano sembra sempre più godere della piena fiducia dei vertici del Biscione e si prepara a un periodo ricco di impegni: dopo la conferma del suo ritorno al timone de La pupa e il secchione, infatti, per Papi sarebbe già pronto un nuovo programma. Scopriamo di cosa si tratta.

Enrico Papi: La pupa e il secchione e un nuovo programma

A più di 13 anni di distanza Enrico Papi tornerà alla guida La pupa e il secchione. Accanto a lui ci saranno Paola Barale, Aldo Montano e Candida Morvillo, nuovi giurati di quella che sarà la sesta edizione del reality show di Italia 1. Il ritorno di Papi (che condusse le prime due stagioni a distanza di molto tempo, nel 2006 e nel 2010, prima con Federica Panicucci quindi con Paola Barale) è la conferma della grande fiducia di cui il conduttore gode in casa Mediaset. I vertici del Biscione hanno infatti deciso di affidargli uno dei programmi più discussi a Cologno Monzese, da molto tempo sotto la lente d’ingrandimento e sulla graticola tra la conferma e la cancellazione, soprattutto dopo il flop dell’ultima edizione targata Barbara D’Urso, incapace di sfondare la soglia del 10% di share di media negli ascolti.

Ma non è tutto. Dopo il rilancio del format de La pupa e il secchione – le cui registrazioni sono iniziate questo mese – per Enrico Papi è già pronto il prossimo impegno. A ottobre, infatti, dovrebbe prendere forma un nuovo programma. Come svelato da un retroscena di TvBlog, Enrico Papi dovrebbe prendere le redini di Tilt, un nuovo game show a tema musicale per le reti Mediaset. Il sito parla anche di una certa diffidenza da parte dei vertici del Biscione nei confronti di questo nuovo format, ideato e prodotto dallo stesso Papi, ma la fiducia di cui il conduttore gode a Colgono Monzese dovrebbe garantire a Tilt almeno 5 prime serate su Italia 1. Per l’ex padrone di casa di Sarabanda si tratta di un ritorno al quiz musicale, dopo i revival del suo storico show e Name That Tune su Tv8.

La rivincita su Teo Mammucari

Questa stagione ricca di impegni potrebbe rappresentare per Enrico Papi un’importante "rivincita" su Teo Mammucari. L’ex conduttore Mediaset e prossimo volto di Ballando con le stelle 2023 aveva infatti tirato una frecciata non proprio velata al collega recentemente, commentando aspramente i palinsesti e le scelte del Biscione dopo il suo addio: "Non è questione di soldi, ma se non ti danno un programma ti dovrebbero spiegare perché. Soprattutto se gente come Enrico Papi continua ad avere spazio anche senza risultati".

Potrebbe interessarti anche