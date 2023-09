Enrico Papi verso un reality: cosa condurrà, retroscena esplosivo • La Talpa sta tornare e i gossip dicono che Mediaset abbia scelto il conduttore, nonostante le polemiche che hanno accompagnato la sua presenza all'Isola dei Famosi.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Questo sembra essere un periodo molto favorevole per Enrico Papi che, dopo alcune polemiche in merito alla sua partecipazione come opinionista dell’Isola dei Famosi, si è visto dapprima aggiudicare la conduzione de La Pupa e il Secchione (programma che in realtà ha già condotto anche in passato) e che ora potrebbe, secondo le indiscrezioni, diventare anche il conduttore di uno dei reality show più amati da sempre: La Talpa. Ecco cosa dicono gli ultimi rumors.

Enrico Papi: polemiche per la presenza all’Isola, ma Mediaset lo premia

L’ultimo ruolo di Enrico Papi come opinionista all’interno di un reality show non è stato tutto rose e fiori. La sua partecipazione in studio all’Isola dei Famosi durante la conduzione di Ilary Blasi ha suscitato infatti parecchie polemiche. Questo perché nel corso delle puntate ci sono stati frequenti screzi proprio con la conduttrice, come ad esempio il momento iconico in cui, mentre Ilary leggeva il nome dell’eliminato, Enrico Papi le ha strappato la busta dalle mani.

Insomma, la strada dell’opinionista forse non era quella giusta. E forse, Mediaset lo ha capito prima di tutti, riportandolo al suo ruolo originario, quello di presentatore. E non è tutto, perché oltre ad avergli affidato nuovamente la conduzione di uno dei primi programmi già condotti da lui in passato, ovvero La Pupa e il Secchione, e anche quella di un nuovo show musicale su Italia 1, alcuni rumors dicono che Mediaset voglia premiarlo anche mettendolo al timone de La Talpa.

La Talpa torna in tv

Tra i tanti cambiamenti messi in atto a Mediaset da Piersilvio Berlusconi, fin da subito era stata annunciata anche l’acquisizione dei diritti per riportare in televisione il reality La Talpa. Pare quindi che il programma possa ritornare presto a intrattenere il pubblico italiano e, secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale Vero, Mediaset avrebbe scelto come conduttore proprio Enrico Papi, "salvo cambiamenti dell’ultimo minuto".

Al momento questa è l’unica importante indiscrezione presente sulla nuova edizione del reality che in passato è stato mandato in onda prima su Rai 2 e poi su Italia 1. Sul possibile cast non si sa ancora nulla, anche se pare siano molti i personaggi vip pronti a mettersi alla prova in un reality di questo tipo.

Anche su questo gira qualche voce (da prendere assolutamente con le pinze) secondo la quale tra i possibili interessati potrebbero esserci personaggi provenienti da Uomini e Donne, in particolare Gemma Galgani e Ida Platano, così come Elenoire Casalegno, Marco Carta e Laura Maddaloni. Ma, come abbiamo detto, di certezze al momento non ce ne sono. Non rimane che aspettare nuovi aggiornamenti.

Potrebbe interessarti anche