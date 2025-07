Enrico Lucherini, chi era l'agente delle star che rivoluzionò lo showbiz. Il ghepardo di Claudia Cardinale e l’incendio di Sandra Milo E' morto all’età di 92 anni Enrico Lucherini, lo storico agente delle dive del cinema: a suon di ‘finti scandali’ collaborò anche Sophia Loren

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

IPA

Il mondo del cinema dà l’addio a Enrico Lucherini. Nella serata di ieri lunedì 28 luglio 2025, infatti, lo storico press agent è morto all’età di 92 anni, a pochi giorni dal suo 93esimo compleanno. Lucherini fu uno degli addetti stampa (lavorò che lui stesso plasmò negli anni della "dolce vita" romana) più importanti dello showbiz italiano e lanciò tantissime star. Scopriamo la sua storia.

Chi era Enrico Lucherini, morto a 92 anni

Avrebbe compiuto 93 anni il prossimo 8 agosto, ma Enrico Lucherini si è spento ieri lunedì 28 luglio 2025 all’età di 92 anni nella ‘sua’ Roma, dove era nato nel 1932. Dopo avere studiato dai gesuiti il giovane Enrico si iscrisse alla facoltà di Medicina, ma dopo due anni decise di dedicarsi alla recitazione a tempo pieno presso l’Accademia nazionale d’arta drammatica con la "compagnia dei Giovani" insieme, tra gli altri, a Giuseppe Patroni Giffi e Rossella Falk. Fu proprio quest’ultima a convincerlo a cambiare mestiere e, dopo una conversazione con Sophia Loren, Enrico decise di concentrarsi sulla promozione degli spettacoli e degli attori.

Lucherini si inventò di fatto un mestiere e, a suon di finti scandali, diventò press agent e vero e proprio deus ex machina di tantissime dive e divi. Le sue famose "lucherinate" (che oggi chiameremmo fake news, ma ai tempi della nascita del culto delle star erano considerate promozione) consacrarono molti nomi e tennero il pubblico col fiato sospeso. Tra improbabili love stories, soprannomi e nomignoli indimenticabili, scandali inventati e perfino finte malattie, Enrico Lucherini lanciò numerose star e plasmò il mondo dello showbiz. Il primo film a cui lavorò come addetto stampa fu La notte brava di Mauro Bolognini (scritto da Pier Paolo Pasolini) nel 1959, trovandosi subito al fianco di Rosanna Schiaffino, Elsa Martinelli e Antonella Lualdi. Negli anni della "dolce vita" romana, del cinema italiano sul tetto del mondo, si trovò a collaborare con i nomi più altisonanti. Tra le sue "trovate" più celebri è impossibile non citare il rogo dei capelli di Sandra Milo, le storie su Sophia Loren e soprattutto quando a Cannes affittò da un circo un ghepardo per degli scatti con Claudia Cardinale.

Enrico Lucherini fu l’inventore del "purché se ne parli", che raccontò anche nel suo libro scritto col socio di sempre Matteo Spinola C’era questo, c’era quello nel 1984. Ieri lunedì 28 luglio 2025 il press agent è venuto a mancare nel sonno all’età di 92 anni, dopo avere scritto per una vita le regole del dietro le quinte del mondo dello showbiz e del cinema.

