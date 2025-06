Nozze Bezos: Lauren Sanchez omaggia Sophia Loren, Matteo Bocelli (in)canta, i regali faraonici dei vip e la rivolta a Venezia Venezia è blindatissima per le nozze di Bezos e Sanchez: abito da sposa 'speciale', ospiti internazionali e una manifestazione contro la ricchezza di Bezos.

Senza dubbio, si può definire il ‘matrimonio dell’anno’, quello tra il fondatore di Amazon, Jeff Bezos e Lauren Sánchez, i quali proprio ieri, venerdì 27 giugno 2025, si sono scambiati il ‘sì’ nella splendida cornice dell’isola di San Giorgio Maggiore. Hanno organizzato un matrimonio sontuoso durato tre giorni, affidandosi ai celebri wedding planner che curarono anche le nozze di George Clooney. Lauren ha indossato un abito Dolce & Gabbana ispirato a Sophia Loren, mentre Matteo Bocelli e un coro gospel hanno creato un’atmosfera emozionante. Tra i circa 200-250 ospiti c’erano molte star internazionali: Oprah, Leonardo DiCaprio, la famiglia Kardashian-Jenner e molti altri. Inizialmente il ricevimento doveva tenersi alla Scuola Grande della Misericordia, ma per ragioni di sicurezza e per le proteste di alcuni attivisti locali è stato spostato all’Arsenale. Ma vediamo insieme tutti i dettagli di queste nozze lussuose.

Matrimonio Bezos-Sanchez, l’abito da sposa omaggia Sophia Loren

Per le sue nozze da sogno (letteralmente), Lauren Sanchez ha voluto un abito decisamente particolare, sofisticato e firmato Dolce e Gabbana (proprio come anche quello di Bezos). Interamente ricamato a mano in pizzo italiano e decorato con 180 bottoncini in chiffon di seta applicati uno a uno, ha richiesto 900 ore di lavoro. Elegante e sensuale, ha maniche lunghe, un maestoso strascico e richiama lo stile vintage anni ’50. Lauren si è ispirata a Sophia Loren e all’abito che l’attrice indossava nel film Un marito per Cinzia del 1958. Un omaggio a una delle più grandi attrici italiane che il mondo ci invidia.

Matteo Bocelli ‘ha incantato’ Bezos e Sanchez

A incantare i tutti i presenti e, in particolare, Bezos e Sanchez, ci ha pensato Matteo Bocelli, figlio dello straordinario tenore italiano Andrea Bocelli (altro gioiello che il mondo ci invidia). Il giovane, durante il matrimonio sull’isola di San Giorgio a Venezia, ha intonato Can’t Help Falling in Love di Elvis, che è diventata la colonna sonora dell’evento.

Gli ospiti vip presenti: DiCaprio, Winfrey, Bloom e tanti altri

E adesso diteci: ad un matrimonio così sfarzoso e lussuoso, potevano mai mancare star internazionali tra gli ospiti? Ovvio che no. Molte star americane si sono riunite in laguna per festeggiare il matrimonio di Jeff Bezos con Lauren. Tra i presenti c’erano Leonardo Di Caprio (che indossava un berretto per evitare i paparazzi), Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Oprah Winfrey, Orlando Bloom, Ivanka Trump, la Regina Rania di Giordania, Bill Gates, Diane von Furstenberg, Usher, Jared Kushner, Sydney Sweeney, Tom Brady, Tommy Hilfiger (che ha rischiato di cadere in acqua) e la modella italiana Vittoria Ceretti.

Le cifre (da urlo) del matrimonio e la protesta "No Bezos"

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez si svolge in tre giorni a Venezia, con eventi in location prestigiose e Lauren che avrebbe indossato 27 abiti diversi. La spesa totale potrebbe arrivare a 48 milioni di euro, in parte destinati alla tutela della laguna, mentre la maggioranza coprirà ospitalità, sicurezza, intrattenimento e logistica di alto livello. L’evento attira grande attenzione mediatica con reporter da tutto il mondo. Sabato è prevista una manifestazione "no Bezos" con raduno alle 17:00 alla stazione Santa Lucia e partenze da altre città per favorire la partecipazione. Tra i partecipanti ci saranno attivisti locali e il gruppo britannico Everyone hates Elon, che ha affisso manifesti con la scritta: "Nel tempo che impieghi a leggere questo, la ricchezza di Jeff Bezos è aumentata di più del tuo stipendio mensile".

