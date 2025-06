Addio Alvaro Vitali, i vip si defilano: pochi ricordi (e una polemica). Perché lo showbiz ha dimenticato ‘Pierino’ La notizia della morte del noto attore ha creato grande rammarico, ma sul web solo pochissimi amici dello spettacolo si sono espressi al riguardo.

Il mondo del cinema italiano piange la morte dell’attore Alvaro Vitali, celebre interprete di Pierino. Da quando è stata data la notizia della sua scomparsa, però, solo pochissimi volti noti dello spettacolo italiano hanno deciso di esporsi sul web per salutare l’attore e ricordare la sua grande carriera. In un contesto storico nel quale ‘la corsa dei Vip all’addio’ appare quasi obbligatoria alla scomparsa di un amato collega, questa mancata partecipazione dello showbiz lascia inevitabilmente l’amaro in bocca: scopriamo di più.

Addio Alvaro Vitali, i messaggi di Lino Banfi e Gloria Guida

Tra i pochi messaggi e ricordi apparsi sul web dopo la scomparsa di Alvaro Vitali, troviamo quello dell’attore Lino Banfi che, nel dirsi sconvolto per la notizia, ha riportato alla luce anche le polemiche intercorse tra lui e Vitali nel corso degli anni. "Sono stravolto da questa notizia repentina e inaspettata – ha raccontato Banfi all’Adnkronos – Sono ancora profondamente dispiaciuto, come lo fui nel momento in cui scoppiarono le polemiche fra noi, perché Alvaro mi accusò di averlo abbandonato, ma io non ho mai fatto né il produttore né il regista. Fui molto addolorato e glielo dissi, facendogli capire che non dipendeva da me. L’ho sempre considerato un bravissimo attore e un grande interprete".

Un ricordo arriva anche dall’attrice Gloria Guida, sua compagna di set in molte occasioni. "Non sapevo nulla, l’ho appreso per caso in tv – ha rivelato l’attrice a Virgilio Notizie sulla morte di Vitali – Alvaro si lamentava delle mancate proposte di lavoro. Non ci si frequentava più molto e, per questo, nel tempo è arrivata anche qualche frecciatina. Se non abbiamo più lavorato assieme non è dipeso da me".

Alvaro Vitali, perché lo showbiz ha dimenticato ‘Pierino’

Mentre sul web si rincorrono migliaia di messaggi da parte di fan e persone comuni desiderose di salutare l’attore, il mondo dei Vip si rivela invece particolarmente assente. Oltre ai messaggi (particolari) di Lino Banfi e Gloria Guida, salta all’occhio il messaggio della Roma che riporta "L’ASRoma piange la scomparsa di Alvaro Vitali, indimenticabile volto della commedia all’italiana e si stringe al dolore della famiglia", e poco altro.

Negli ultimi anni, Alvaro Vitali si era allontanato dalle scene e dal mondo dello spettacolo, sia per mancanza di lavoro (come sottolineato dalla stessa Gloria Guida) che per l’insorgere di un forte momento di depressione dovuto, probabilmente, proprio all’assenza di offerte da parte del cinema. Questo ha inevitabilmente contribuito a rendere più flebile il suo ricordo, nonostante il suo innato talento per la recitazione. E, forse, è proprio per questo che lo showbiz ad oggi sembra quasi essersi dimenticato dell’inarrestabile ‘Pierino’, un personaggio che ha in realtà contribuito alla costruzione della storia del nostro cinema.

