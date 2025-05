Emilia Pérez ha sconvolto gli Oscar 2025 ed è arrivato in tv: un'attrice trasgender la protagonista La performance straordinaria di Karla Sofía Gascón, attrice trasgender spagnola, lo ha reso il film non in lingua inglese con il maggior numero di candidature

Se come noi aspettavate di poter vedere il film Emilia Pérez sul piccolo schermo, sappiate che l’attesa è finita. La pellicola diretta da Audiard sarà disponibile su Sky Italia da lunedì 19 maggio, dopo aver fatto il giro del mondo nelle sale cinematografiche nell’estate del 2024 e aver fatto incetta dei premi più prestigiosi.

Emilia Pérez, oltre ad aver ricevuto un’accoglienza positiva dalla critica internazionale, con particolare apprezzamento per le performance del cast e la regia, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio della Giuria e il premio per la miglior attrice per l’ensemble femminile al Festival di Cannes dello scorso anno e ha fatto il boom agli Oscar 2025, ottenendo 13 nomination, diventando così il film non in lingua inglese con il maggior numero di candidature nella storia dell’Academy.

Karla Sofía Gascón, attrice transgender spagnola, protagonista della pellicola, offre una performance straordinaria ma è stata anche al centro di numerose critiche, e una bufera mediatica senza precedenti.

