Cannes a Roma con Mon Amour: al Cinema i film più apprezzati del festival francese Torna anche quest'anno la rassegna cinematografica dei film in programma alla kermesse francese, in anteprima e in versione originale

Torna il tradizionale appuntamento con i film del festival di Cannes a Roma con Roma Mon Amour, che quest’anno si svolge in piena estate, dal 7 al 13 luglio, al Cinema 4 Fontane. Un’occasione unica per vedere in anteprima alcuni dei titoli migliori e passare un po’ di tempo col fresco dell’aria condizionata in queste bollenti giornate. Di seguito trovate il programma della rassegna, i titoli e le modalità di acquisto.

Il programma di Cannes a Roma Mon Amour

Dal 7 al 13 luglio 2025, il Cinema 4Fontane (via delle Quattro Fontane 23 – Roma) ospita la XXX edizione di Cannes a Roma Mon Amour. La consueta rassegna porta nella Capitale, in versione originale e sottotitolata, una selezione esclusiva di titoli direttamente dall’ultima edizione del Festival di Cannes. Un evento attesissimo dagli appassionati di cinema d’autore, poiché è l’unico in Italia offre questo straordinario privilegio.

Il programma di questa edizione propone opere provenienti dalle diverse sezioni del Festival: Concorso ufficiale, Un Certain Regard, Quinzaine des Cinéastes e Proiezioni speciali. In cartellone è previsto un totale di 13 titoli, di cui 12 lungometraggi e 1 cortometraggio, provenienti da 11 Paesi diversi. Jeune Meres dei fratelli Dardenne, premiato per la migliore sceneggiatura; La Petite Derniere di Hafsia Herzi, premiato per la Migliore Interpretazione Femminile; Sirât di Oliver Laxe, insignito del Premio della Giuria.

Gli altri film di Cannes in programma a Roma Mon Amour

Dva Prokurora, di Sergei Loznitsa

di Sergei Loznitsa The Mastermind , di Kelly Reichardt

, di Kelly Reichardt Nvhai, di Zhaoguang Luo e Shuhan Liao (cortometraggio)

di Zhaoguang Luo e Shuhan Liao (cortometraggio) I’m not here , di Todd Haynes e con Christian Bale

, di Todd Haynes e con Christian Bale Partir un jour , di Amélie Bonnin

, di Amélie Bonnin La città di pianura , di Francesco Sossai

, di Francesco Sossai Classe moyenne , di Antony Cordier

, di Antony Cordier Enzo , di Laurent Cantet e Robin Campillo

, di Laurent Cantet e Robin Campillo Indomptables , di Thomas Ngijol

, di Thomas Ngijol La morte n’existe pas, di Félix Dufour-Laperrière

I prezzi e le modalità di acquisto

I biglietti per i film, al prezzo di € 7,00 (intero) e € 6,00 (ridotto valido per possessori carta Metrebus, carnet Vivicinemaeteatro) sono acquistabili direttamente al botteghino del cinema o, in prevendita, sul sito del 4Fontane: https://www.circuitocinema.com/cinema/quattro-fontane/. In alternativa, è possibile accedere alle proiezioni anche tramite l’abbonamento VIVISPETTACOLO – ANEC/AGIS, un carnet digitale che offre 10 ingressi premium al prezzo speciale di 40 euro, valido per una selezione delle più importanti rassegne e arene cinematografiche della Capitale.

