Sky e Now, le novità di maggio: Alessandro Borghese 'riapre' 4 Ristoranti con Lillo Tante nuove uscite approderanno sull'emittente e la piattaforma streaming questo mese: alcune nuove come Emilia Perez altre già amate come And just like that...

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Maggio porta con sé una ventata di titoli nuovi su Sky e NOW, pronti a rendere ogni serata un piccolo evento. Tra ritorni attesi, prime visioni e appuntamenti speciali, il catalogo si arricchisce e promette di soddisfare tutti. Ecco una panoramica delle principali uscite previste per questo mese.

Sky e Now: le serie TV in uscita a maggio

Partiamo dalle serie TV, che a maggio non deludono. Torna And Just Like That… con la terza stagione: Carrie, Miranda e Charlotte riprendono il loro cammino nella New York contemporanea, e questa volta con qualche volto nuovo a movimentare le cose. Una nuova stagione che si preannuncia piena di emozioni e colpi di scena. Gli amanti del crime ritrovano Delitti in Paradiso stagione 12, ambientato tra le spiagge da sogno di Saint Marie. Omicidi e indagini si mescolano ancora una volta al fascino tropicale dell’isola. Sempre per chi ama i misteri, arriva anche la seconda stagione di Vigil, il thriller ambientato tra marina militare e giochi di potere. Tensione alle stelle e atmosfere cariche di adrenalina. C’è spazio anche per Capitaine Marleau, la detective francese più sopra le righe della TV, pronta a risolvere nuovi casi con il suo stile inconfondibile. E per chi non si stanca mai delle indagini ben fatte, su Sky Investigation sbarca la ventunesima stagione di NCIS, una vera istituzione per gli appassionati del genere.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Film in programma nel mese di maggio su Sky e Now

Sul fronte cinema, spicca Il Robot Selvaggio, film d’animazione basato sull’amato romanzo di Peter Brown. La storia del robot Roz, naufragato su un’isola popolata da animali, promette un mix perfetto di avventura, tenerezza e grandi insegnamenti. Da non perdere anche Emilia Pérez, il nuovo musical drammatico diretto da Jacques Audiard. Una storia potente e originale che intreccia narcos, identità e redenzione, con un cast che ha già fatto parlare di sé nei festival internazionali, tra cui la star Selena Gomez.

Eventi e speciali su Sky e Now

Maggio è anche il mese delle celebrazioni: Alessandro Borghese 4 Ristoranti festeggia dieci anni di sfide culinarie con due puntate evento. Il 15 maggio Borghese sarà affiancato da Lillo per una gara tutta da ridere, mentre il 22 maggio si andrà in tour per l’Italia tra ristoranti di regioni diverse. Un compleanno da gustare fino in fondo. E per chi ama la musica, torna l’appuntamento con Radio Italia Live – Il Concerto, in diretta da Piazza Duomo a Milano il 30 maggio. Un grande evento gratuito, trasmesso su Sky e NOW, con tanti artisti pronti a far cantare tutta la piazza.

Vediamo nel dettaglio queste e tante altre proposte, che Sky e Now offrono a maggio 2025. Scopri tutte le nuove uscite Sky.

Ecco tutti i consigli di visione di Libero Magazine.

Potrebbe interessarti anche