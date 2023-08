Elettra Lamborghini, malore e panico prima del concerto: come sta ora La cantante è stata colpita da un blocco del collo poco prima di salire sul palco a Tottea: necessario l’intervento dei paramedici e l’iniezione (che la terrorizza)

Un grande spavento per Elettra Lambroghini appena prima del suo concerto a Tottea, in provincia di Teramo. Nella serata di ieri giovedì 17 agosto la cantante è infatti salita sul palco con qualche minuto di ritardo, dopo essersi dovuta riprendere da un malore. Come raccontato nelle storie Instagram sul suo profilo ufficiale, Elettra è infatti stata fermata da un blocco totale del collo, un dolore forte che le impediva di muoversi e cha ha richiesto anche l’intervento dei paramedici. Scopriamo cos’è successo nel dettaglio.

Malore per Elettra Lamborghini

Brutta avventura per Elettra Lamborghini, proprio pochi minuti prima di salire sul palco di Piazza Roma a Tottea, in provincia di Teramo, dove si sarebbe dovuta esibire nella sua unica tappa abruzzese e aveva già raggiunto la capienza massima prima dell’inizio del concerto. L’inizio di quest’ultimo, però, ha dovuto tardare. La cantante si è dovuta infatti fermare, col collo completamente bloccato. Per il malore è stato necessario l’intervento dei paramedici, i quali sono arrivati in soccorso della nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda.

Come raccontato da Elettra Lamborghini nelle sue Instragram stories ("Ragazzi abbiamo un’emergenza: mi sono bloccata il collo prima in macchina, ho fatto venire i paramedici e adesso ho preso delle medicine"), poi, all’improvviso blocco del collo si è aggiunto anche lo spavento. Nelle storie successive si può infatti vedere la cantante "fuggire" dai medici terrorizzata della paura dell’ago ("No, non riesco!"): il malore ha infatti richiesto un’iniezione per alleviare il dolore e permettere a Elettra di esibirsi.

Elettra Lamborghini ha infatti dimostrato grande professionalità, salendo – dopo un giustificato ritardo – sul palco di Piazza Roma, e tenendo il concerto, seppure non in piena forma, esattamente come aveva promesso sui social: "Magari questa sera non muoverò molto il collo. Ma ci sono". Il successo della sua serata è stato certificato dal folto pubblico cantante e festante, che ha riempito il piccolo borgo teramano (creando anche qualche inevitabile problema di spostamenti, vista la portata dell’evento senza precedenti) e ha regalato un grande evento all’organizzazione della "Notte Azzurra" 2023 di Tottea. Le prossima date della cantante e del suo "Elettraton Tour" saranno in Sardegna, il 26 agosto a Pattada e il 10 settembre a Campanedda, entrambe in provincia di Sassari.

