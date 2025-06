Selvaggia Lucarelli e il funerale in televisione: il nuovo programma fa discutere. Cosa vedremo Funerali finti, comicità nera e vip attaccati: arriva RIP – Roast in Peace, lo show più dissacrante (e surreale) dell'anno. Con Selvaggia, Totti e tanti alti.

la notizia sta facendo il giro del web: "Selvaggia Lucarelli è morta", ma niente panico. Non si tratta di una tragica notizia, bensì dell’annuncio ufficiale di RIP – Roast in Peace, il nuovo show di Prime Video che punta a rivoluzionare l’intrattenimento. L’idea è semplice e brutale: inscenare funerali finti di personaggi famosi, con tanto di bara, necrologi e comici pronti a prendere in giro i protagonisti. Il tutto con un tono volutamente irriverente.

RIP – Roast in Peace: come funziona lo show di Prime Video

Il format è ispirato ai roast americani, (programmi in cui vip e non si attaccano reciprocamente, senza reale cattiveria) ma con un tocco tutto italiano. In ogni puntata un vip "muore" per finta e riceve un funerale a metà tra il grottesco e il satirico. I comici sul palco faranno battute sul vip, raccontando aneddoti e lanciando frecciatine. Il primo funerale sarà quello di Selvaggia Lucarelli, e già il titolo dell’episodio promette di far discutere. Prime Video ha scommesso su qualcosa di diverso, mettendo in scena la morte, ma in modo teatrale e volutamente esagerato.

Chi sono i protagonisti: da Selvaggia Lucarelli a Francesco Totti

Oltre a Selvaggia, a finire nel mirino del programma saranno anche Francesco Totti, Roberto Saviano ed Elettra Lamborghini. Un cast variegato che tocca mondi diversi: dal giornalismo alla musica pop, dal calcio alla letteratura. Ogni funerale verrà personalizzato in base alla carriera e alla personalità del vip di turno, con interventi mirati e zero filtri.

I comici: da Maria Di Biase a Michela Giraud anche conduttrice

Tra i comici coinvolti ci sono Corrado Nuzzo, Maria Di Biase ed Edoardo Ferrario. Il loro compito è uno solo: fare battute, anche cattive, anche scomode, senza risparmiare nessuno. Il tono è quello della stand-up, ma più tagliente, con un ritmo serrato e nessuna voglia di piacere a tutti i costi. La conduzione è affidata a Michela Giraud, comica romana ormai ben nota al pubblico. Non solo guiderà le "esequie", ma avrà anche lei la sua finta morte, quando verrà messa sotto torchio dai suoi colleghi, ovviamente anche in questo caso senza sconti.

Quando e dove vedere la serie

RIP – Roast in Peace è stato registrato al Teatro Eliseo e uscirà su Prime Video durante le festività natalizie. Il periodo perfetto per uno show fuori dagli schemi, che non somiglia a nulla di quello che si vede in giro: con ironia, sarcasmo e una dose abbondante di cinismo.

