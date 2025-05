Rai, dopo Papa XIV spunta l’ipotesi di una fiction ambientata in Vaticano (c’entra Beppe Fiorello) Tra realtà e finzione, l’elezione del nuovo Pontefice sta già scatenando la fantasia degli addetti ai lavori: ecco l’idea che prende sempre più forma.

In questi giorni, le telecamere di tutto il mondo (comprese quelle della rete ammiraglia Rai) sono state puntate sull’iconico comignolo di San Pietro in attesa della fumata bianca, per poi inquadrare la loggia nel momento in cui il nuovo Papa Leone XIV ha salutato per la prima volta i tanti fedeli presenti in piazza. L’elezione del nuovo Papa è stata un momento che, come i precedenti, rimarrà nella storia e che potrebbe addirittura smuovere la fantasia di chi lavora nella fiction italiana. Questo grande evento potrebbe infatti aver portato nuove suggestioni agli addetti ai lavori di Viale Mazzini che, in futuro, potrebbero tornare con le telecamere in Vaticano per una serie evento memorabile: scopriamo di più.

Rai, Beppe Fiorello in una fiction ambientata in Vaticano: l’indiscrezione

Si sa, ogni avvenimento storico, sociale o religioso che sia, può sempre diventare uno spunto per la fantasia di chi lavora nel mondo della fiction. Ed è proprio questo ciò che potrebbe accadere dopo l’elezione del nuovo Papa Leone XIV. Al momento è doveroso sottolineare che non vi è alcun progetto ufficiale o conferma di tutto questo, ma alcune indiscrezioni lasciano pensare che le telecamere della Rai possano approdare nuovamente in Vaticano per un progetto molto speciale.

A dare vita alle prime ipotesi su un’eventuale serie televisiva ambientata in Vaticano sarebbe stato l’attore Beppe Fiorello, volto noto e amato della fiction italiana. Nella sua recente apparizione a La volta buona da Caterina Balivo, l’attore ha infatti espresso un suo grande desiderio: "Tra qualche anno mi piacerebbe interpretare, se mai diventasse Papa, il Cardinale Matteo Zuppi". Prima dell’effettiva elezione del nuovo Papa nella persona di Robert Francis Prevost, il Cardinale Zuppi era indubbiamente uno dei favoriti e, ad ogni modo, rimane una delle personalità religiose più popolari e trasversali di oggi. Che l’ipotesi di Fiorello non possa allora diventare una vera predizione?

Fiction Rai in Vaticano, perché l’idea di Beppe Fiorello non è poi così male

L’idea di Beppe Fiorello di portare sul piccolo schermo il "cardinale della gente" potrebbe effettivamente non essere poi così lontana dalla realtà, soprattutto se pensiamo al successo di personaggi della fiction italiana come Don Matteo e le iconiche suore di Che Dio ci Aiuti. Allo stesso tempo, è doveroso ricordare che la recente pellicola Conclave, diretta da Edward Berger, ha ottenuto incassi veramente da record al botteghino delle sale cinematografiche italiane.

Tutto questo dimostra il grande interesse del pubblico italiano verso i progetti che legano fiction, realtà, storia e fede. Un mix potente che potrebbe vedere proprio nella figura del Cardinale Zuppi il protagonista perfetto. D’altronde, le migliori fiction della storia sono nate proprio da piccole intuizioni e idee da cogliere al volo. Chissà che anche questa volta non possa valere lo stesso.

