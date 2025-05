Ascolti tv ieri (8 maggio): Bruno Vespa vince la serata del Papa, Matano 'esplode', Tg1 da record. Tutti i dati Auditel La fumata bianca e l’annuncio del nuovo papa Leone XIV ha stravolto i palinsesti: bene Rai 2, la Conference League, Del Debbio e Formigli, tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Serata quasi monotematica negli ascolti tv. Ieri giovedì 8 maggio 2025, infatti – come prevedibile – l’elezione del nuovo papa Leone XIV ha stravolto i palinsesti televisivi e dominato l’intera prima serata delle principali reti. Su Rai 1 è andato in onda uno Speciale Porta a Porta, mentre su Canale 5 la fumata bianca è stata seguita e commentata dallo Speciale Tg5 – L’abbraccio del papa. Bene Paolo Del Debbio e Dritto e Rovescio e Corrado Formigli e Piazzapulita. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra lo Speciale Porta a Porta e Speciale Tg5 – L’abbraccio del papa

Ieri giovedì 8 maggio 2025 – come detto – l’annuncio del nuovo papa Leone XIV ha rivoluzionato l’intera programmazione del prime time. Su Rai 1 l’evento è stato seguito da Bruno Vespa e lo Speciale Porta a Porta. La serata di approfondimenti e collegamenti in diretta da piazza San Pietro ha radunato 3 milioni e 252mila spettatori, facendo segnare il 16,9% di share. Per il gran finale di Che Dio ci aiuti 8 (che ieri non è andato in onda) bisognerà aspettare giovedì prossimo. Su Canale 5, invece, l’inattesa fumata bianca che ha portato all’elezione del nuovo pontefice ha "cancellato" il film di Checco Zalone Che bella giornata per fare spazio allo Speciale Tg5 – L’abbraccio del papa, che ha registrato il 7,9% di share grazie a 1 milione e 412mila spettatori sintonizzati sulla rete ammiraglia Mediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La serata monotematica Rai è proseguita su Rai 2 con il Tg2 Post, prima di lasciare spazio a Vicino all’orizzonte, che ha ottenuto il 6,1% di share con ben 1 milione e 65mila spettatori. Su Rai 3, Momenti di gloria ha totalizzato un a.m. di 418mila spettatori, pari al 2,4% di share. Su Italia 1 è andato invece in onda il film con Tom Cruise Mission Impossible – Fallout, che ha appassionato 1 milione e 86mila spettatori, pari al 7,6% di share.

Nel giovedì dei talk show Paolo Del Debbio ha conquistato 992mila spettatori alla guida di Dritto e Rovescio, che ha toccato il 7,1% di share su Rete 4. Ottima serata anche per Piazzapulita di Corrado Formigli, che ha sfiorato il milione (987mila) di spettatori, pari al 7% di share su La7.

Su Tv8 la partita di ritorno delle semifinali Conference League – Fiorentina-Real Betis ha interessato 1 milione e 989mila spettatori, pari a uno share del 11,1% (nuovo boom dopo la semifinale di Champions di martedì), mentre su Nove Comedy Match ha raggiunto il 4% di share e 712mila spettatori. Su SkyUno, infine, è andata in scena la finale di Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo; l’ultima puntata del reality show (vinto da Jury Chechi e Antonio Rossi) è stata vista da 472mila spettatori, pari al 2,6% di share.

Ascolti, i numeri di ieri: Matano e l’edizione straordinaria del Tg1

La serata Rai dedicata al papa è iniziata ovviamente con la fumata bianca, facendo ‘saltare’ nuovamente la puntata de L’Eredità di Marco Liorni in fascia preserale e quella di Affari Tuoi di Stefano De Martino nell’access prime time. Alberto Matano ha realizzato il vero e proprio colpo dei dati Auditel schizzando al 33,3% di share e più 3 milioni di spettatori al timone de La Vita in Diretta per lasciare la linea all’edizione straordinaria del Tg1 nel daytime del pomeriggio, che ha toccato il 42,8% di share con 7 milioni e 566mila spettatori.

Potrebbe interessarti anche