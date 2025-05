Rai 1, il nuovo Papa ribalta i palinsesti: per Che Dio ci aiuti è una beffa, slitta anche Don Matteo L’elezione del nuovo Pontefice ha cambiato inevitabilmente la programmazione televisiva e non per tutti è una buona notizia: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Nel tardo pomeriggio di ieri è stata trasmessa in diretta televisiva l’attesissima fumata bianca da San Pietro, la quale ha sancito ufficialmente la proclamazione del nuovo Santo Padre, ovvero Papa Leone XIV. L’evento ha inevitabilmente scombussolato i palinsesti televisivi che si sono immediatamente impegnati a mostrare al pubblico speciali e approfondimenti sul nuovo Pontefice Robert Francis Prevost, facendo saltare la maggior parte degli appuntamenti previsti. La Rai ha dovuto rivedere i palinsesti facendo slittare l’ultima puntata di Che Dio ci Aiuti, una notizia non troppo buona per la fiction che si ritroverà ad andare in onda in una serata non molto favorevole. Ma ancora non è tutto perché le ultime indiscrezioni fanno sapere che anche il ritorno di Don Matteo dovrà necessariamente slittare: scopriamo di più.

Rai1, il nuovo Papa fa slittare il finale di Che Dio ci Aiuti: la beffa

Ieri sera, giovedì 8 maggio, sarebbe dovuto andare in onda l’appuntamento finale dell’amatissima fiction Che Dio ci Aiuti 8, ma l’elezione del nuovo Papa ha inevitabilmente cambiato i programmi. La messa in onda della fiction è infatti saltata per lasciare spazio a uno speciale di Porta a Porta condotto da Bruno Vespa dedicato proprio alla figura del Pontefice appena eletto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I tanti fan della serie che vede protagonista Francesca Chillemi nei panni di Suon Azzurra possono però stare tranquilli: la puntata finale verrà recuperata il prossimo giovedì 15 maggio. Il vero problema è che, a quel punto, la serie dovrà scontrarsi direttamente con la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, in onda la stessa sera su Rai2.

Una vera e propria beffa per la fiction che, per quanto fortissima in termini di ascolti, si troverà ad affrontare un vero e proprio scontro tra titani, con la possibilità di perdere parte del suo pubblico. Quella di ieri sera sarebbe stata indubbiamente una serata molto più abbordabile per il gran finale di Che Dio ci Aiuti 8, ma gli addetti ai lavori non potranno che adeguarsi a questa scelta obbligata (e un po’ dolorosa).

Palinsesto Rai, l’elezione del Papa fa slittare anche Don Matteo

E rimanendo sempre nel contesto religioso, pare che i cambiamenti di programmazione dovuti all’elezione del Papa non siano finiti. Dopo Suor Azzurra, a slittare sarà anche il buon Don Matteo che, da palinsesto, sarebbe dovuto tornare con la 13esima e 14esima stagione a partire dalla prossima settimana. Dalle ultime indiscrezioni pare invece che, anche in questo caso, dovremo aspettare circa 7 giorni in più, durante i quali la Rai manderà in onda repliche selezionate tra gli episodi della fiction più amati negli ultimi anni.

Insomma, l’elezione del nuovo Papa ha portato un certo scompiglio nel palinsesto televisivo ma, trattandosi di un evento storico di tale importanza, non poteva essere altrimenti.

Potrebbe interessarti anche