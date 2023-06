Edoardo Donnamaria svela cos’è successo dopo il Gf Vip: Antonino ha scritto ad Antonella Il compagno di Antonella Fiordelisi ha raccontato un retroscena accaduto dopo il reality di Signorini, scagliandosi ancora contro Spinalbese

Protagonisti indiscussi, nel bene e nel male, dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno continuato a far parlare di sé anche dopo la fine del reality show di Alfonso Signorini. Proprio parlando del post-Gf Vip, Edoardo Donnamaria ha svelato un retroscena secondo il quale Antonino Spinalbese avrebbe scritto ad Antonella, cercando di mantenere i contatti con la sua compagna. Un gesto che ha creato una situazione di tensione, dal momento che – proprio a causa di quanto accaduto nella casa più spiata d’Italia nel corso dell’ultima edizione del programma – tra Donnamaria e Spinalbese non corre affatto buon sangue.

Edoardo Donnamaria e il retroscena su Antonino Spinalbese

Un rapporto nato tra le scintille e mai migliorato. Nell’ultima stagione del Grande Fratello Vip tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese c’è sempre stato un clima di tensione, se non proprio di antipatia. In molte occasioni i due ex vipponi si sono trovati a litigare o comunque a "beccarsi" a vicenda, anche e soprattutto per il rapporto di amicizia nato tra Antonella Fiordelisi e Spinalbese, che ha provocato non poco fastidio per Edoardo, geloso della sua compagna. L’avventura di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi nella casa di Cinecittà si è concluso nel migliore dei modi (nonostante la squalifica di Edoardo), con la coppia che ha finalmente trovato amore e stabilità, occupando sempre più pagine di cronaca rosa.

In uno scambio di opinioni coi fan su Twitter, tuttavia, Edoardo Donnamaria è tornato sul rapporto con Antonino Spinalbese, raccontando un particolare retroscena. Dopo che l’ex di Belén Rodríguez non avrebbe ricambiato il saluto di Edoardo a un evento, infatti, il clima si sarebbe fatto ancora più rovente. Nel botta e risposta con un follower, Donnamaria ha spiegato: "Se saluto Antonino? Ti dice male perché sì… davanti ad Alberto e Andrea qualche settimana fa a Milano e lui si è girato dall’altra parte".

Antonino avrebbe poi scritto un messaggio ad Antonella Fiordelisi (la quale recentemente ha abbandonato Twitter), cercando sostanzialmente di mantenere i rapporti con la compagna del suo "nemico" al Gf Vip: "Ho detto io ad Anto di rispondergli tranquillamente quando le ha scritto e di salutarlo se lo vede in giro perché le persone fanno così".

Donnamaria ha poi messo subito le mani avanti contro possibili accuse, specificando di non aver dato il "permesso" alla compagna di rispondere ad Antonino: "Specifico: non le ho dato il permesso. L’ho fatto perché lei mi ha detto perché lei mi ha detto che per rispetto mio non l’avrebbe fatto. Ma il rispetto è altro per me".

