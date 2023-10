Domenica In e Da noi...A ruota libera, oggi ospiti Loretta Goggi e Nunzia De Girolamo Oggi in studio da Mara Venier e Francesca Fialdini ci saranno Giancarlo Magalli, Tommaso Paradiso, Pierpaolo Spollon e l’astronomo in erba Gabriele Ciancuto.

Oggi, domenica 8 ottobre 2023, torna l’appuntamento con i due programmi più amati del weekend di Rai 1. Due nuove puntate di Domenica In e Da noi… A ruota libera, a partire dalle ore 14, con solita conduzione impeccabile di Mara Venier e Francesca Fialdini. In studio arriveranno nuovi e attesissimi ospiti dal mondo dello spettacolo, dell’intrattenimento e dell’attualità. Con storie imperdibili, confessioni e risate assicurate. Ecco tutte le anticipazioni.

Domenica In, ospiti e anticipazioni

In questo nuovo appuntamento con Domenica In, alle 14 su Rai 1, Mara Venier accoglierà nel suo studio moltissimi ospiti d’eccezione. Dopo le interviste della scorsa settimana a Fabrizio Corona, reduce dal successo di "Belve", e Pamela Prati, anche in questa quarta puntata della stagione se ne vedranno delle belle.

Come confermato infatti dal sito DavideMaggio.it, la Venier ospiterà due noti personaggi televisivi e un famoso cantante. Ci sarà Giancarlo Magalli, che torna in Rai dopo l’esperienza a "Il Cantante Mascherato 2022", dove aveva partecipato insieme alla figlia vestendo i panni della Lumaca. E poi arriverà Loretta Goggi, che era già stata invitata dalla "zia d’Italia" nella prima puntata della passata stagione e anche a marzo scorso, quando aveva lanciato il suo show "Benedetta Primavera". Infine oggi, negli studi di Domenica In, sarà presente anche il cantautore romano Tommaso Paradiso, che ne approfitterà per promuovere il suo tour in arrivo, "Tommy 2023".

Da noi… A ruota libera, ospiti e anticipazioni

Nella puntata di questo pomeriggio di Da noi… A ruota libera, in onda dalle 17:20, Francesca Fialdini intervisterà l’attore Pierpaolo Spollon, che è protagonista della fiction Rai 1 "Bianca" e sta portando in giro per l’Italia lo spettacolo teatrale "Quel che provo dir non so". E a seguire arriverà in studio Gaudiano, il cantante tra i protagonisti rivelazione della nuova edizione di "Tale e Quale Show" con Carlo Conti.

Spazio poi a Nunzia De Girolamo, che il 10 ottobre prossimo debutterà come conduttrice di "Avanti popolo" su Rai 3, e parlerà con la Fialdini della sua emozione alla vigilia di questa nuova avventura. Infine, l’ultimo ospite di Da noi… A ruota libera sarà il piccolo Gabriele Ciancuto, astronomo in erba che ha pubblicato un libro in cui spiega ai suoi coetanei i segreti dell’universo e del sistema solare.

Quando e dove vederli

Oggi, domenica 8 ottobre 2023, l’appuntamento è alle 14 su Rai1 con Domenica In. A seguire, alle 17.20, andrà in onda Da noi… a ruota libera. Entrambi i programmi saranno disponibili anche sulla piattaforma streaming di RaiPlay, sia in diretta che on demand.

