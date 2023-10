Fabrizio Corona sul matrimonio con Giacomo Urtis: "L'ho preso in giro" L'ex re dei paparazzi e il chirurgo delle star hanno rilasciato un'intervista doppia riguardo il loro fantomatico matrimonio: ecco le loro parole.

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Tra le notizie di gossip che hanno tenuto banco durante la scorsa estate c’è senza dubbio il fantomatico matrimonio tra Fabrizio Corona e Giacomo Urtis. Lo scoop era stato lanciato da Dagospia e immediatamente confermato dallo stesso Urtis. Il re dei paparazzi, invece, non ha mai lasciato intendere che la notizia fosse vera, smentendola più volte. L’ufficialità è arrivata però solo con l’intervista di Corona a Belve, nella quale ha categoricamente smentito la possibilità di un matrimonio con il chirurgo delle star. Dopo diverse settimane, i due si sono ora confrontati tramite un’intervista doppia, pubblicata sul magazine Dillingernews.

Giacomo Urtis e Fabrizio Corona: l’intervista doppia

Anche da questa intervista è apparso evidente come i due, da sempre legati da un’amicizia, abbiano una visione piuttosto diversa della loro relazione. Giacomo Urtis – che recentemente è diventato noto con il nome di Jenny – si è sempre detto innamorato di Fabrizio Corona, e sicuro che il fotografo ricambiasse i suoi sentimenti. E soprattutto, ha sempre affermato che la proposta di matrimonio sia avvenuta davvero, con tanto di anello. "Mi ha chiesto davvero di sposarlo, solo che adesso non vuole più sposarmi. In diretta a Belve mi ha lasciato e ci sono rimasto molto male", ha dichiarato Urtis a Dillingernews. Corona, però, non è mai stato dello stesso avviso, e ora ha ammesso pubblicamente di aver soltanto usato Urtis e di averlo preso in giro, visto che lui non ha mai ricambiato i suoi sentimenti. "Nessun matrimonio per adesso, la mia fidanzata ha detto che non vuole sposarmi. No non mi sposo con Urtis. Ok lo ammetto, è vero, l’ho strumentalizzato. L’ho preso un po’ per il c**o, come faccio già con tutti", ha dichiarato Corona. Il re dei paparazzi ha poi continuato: "Ci è rimasto male, perché è innamorato da sempre di me ed è la verità. Io e lui non abbiamo mai avuto nulla di fisico. Ho detto che ho dato degli assaggi in passato? Ma sai, gli assaggi possono essere anche che abbiamo mangiato insieme. Lui fa intendere altro? Fa intendere quello che vuole. Se ho avuto rapporti con uomini? No, per ora".

Come ha ricordato lo stesso Corona, Giacomo Urtis non aveva preso bene le dichiarazioni da lui rilasciate a Belve. Quando il fotografo ha smentito le voci sul loro matrimonio, il chirurgo ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram: "Ci sono cascata di nuovo. Avevo creduto alle sue parole quando mi diceva quest’estate che "ero bellissima" e che "ero perfetta così", tanto da parlare di matrimonio. Lui, non io!". Sembra dunque che, ormai, Corona e Urtis abbiano messo una pietra sopra questa vicenda, svelando finalmente la verità.

