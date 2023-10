Mara Venier (ancora) vittima di una truffa online. La sua reazione è furiosa La conduttrice di "Domenica In" ha rivelato in una storia Instagram di essere stata raggirata sul web. Le era già successo a giugno. Ora prenderà provvedimenti legali.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Mara Venier di nuovo vittima di una truffa online. La conduttrice di "Domenica In" ha rivelato l’accaduto in una storia condivisa sul suo profilo Instagram. Il suo volto sarebbe apparso (senza il suo consenso) in un video elaborato con l’intelligenza artificiale, dove insieme a Elon Musk la "zia d’Italia" consiglia ai suoi fan di investire su una piattaforma di trading. Lo scorso giugno Mara era già stata protagonista di una truffa simile, in quel caso coinvolta a sua insaputa insieme all’imprenditore Gianluca Vacchi. Ecco tutti i dettagli.

Mara Venier, la truffa e lo sfogo social

Mara Venier è livida di rabbia. In queste ore ha scoperto di essere stata vittima dell’ennesima truffa online, e non l’ha presa benissimo. La conduttrice di "Domenica In" ha infatti condiviso l’accaduto con i suoi follower di Instagram, raccontando con rabbia quel che le è successo. "Ancora una volta sono la vittima inconsapevole ed incolpevole di un tentativo di truffa a danno di ingenui creduloni", ha esordito la Venier all’inizio di un lungo post.

A quanto pare, da alcuni giorni gira sul web un video-truffa creato ad hoc con l’intelligenza artificiale, con tanto di logo della Rai in sovrimpressione. Nel filmato appaiono Mara Venier e l’imprenditore americano Elon Musk, mentre invitano gli utenti a investire i propri risparmi in una piattaforma di trading. Tutto falso, ovviamente, dato che la "zia d’Italia" non si è mai prestata a un’operazione del genere. "La fotografia delle mie sembianze fisionomiche", ha spiegato la conduttrice, "resa dinamica con la tecnologia dell’intelligenza artificiale…invita gli italiani a investire 250 euro in un progetto finanziario garantendo un ingente reddito fisso mensile".

Il video è poi accompagnato dai consigli di un fantomatico consulente finanziario, "che appare fotografato e citato con nome e cognome". Peccato che i dati siano falsi: quella persona non esiste e l’impresa citata nel video risulta non reperibile. Per fortuna però Mara Venier è stata messa al corrente della truffa in modo tempestivo. E grazie anche alle segnalazioni dei suoi fan, stupiti di vedere il volto della loro beniamina accostato a "una iniziativa palesemente ingannatoria". Ora la conduttrice si è attivata per fermare quest’ennesimo raggiro. "Ho dato mandato al mio legale…di attivare tutte le iniziative amministrative e giudiziarie per far cessare l’illecito", ha spiegato Mara.

È già la seconda volta, in pochi mesi, che la Venier viene coinvolta in una truffa del genere. Lo scorso giugno il suo nome era stato accostato a quello di Gianluca Vacchi, all’interno di un articolo (falso) che invitava i lettori a investire in criptovalute. Anche allora Mara era rimasta scossa. Ma questa volta la sua reazione è stata molto più decisa. "Figli di pu***na, truffatori!!!!", ha concluso senza mezzi termini, in calce al suo post Instagram.

Potrebbe interessarti anche